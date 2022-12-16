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نظام غذائي يعالج مرض السكري من النوع الثاني

نظام غذائي يعالج مرض السكري من النوع الثاني
16 ديسمبر 2022 13:43

يعرف مرض السكري بأنه حالة يمكن أن تغير حياتك وتتسبب في ارتفاع مستويات السكر في الدم بشكل كبير.

وفي حين أن من غير المعروف بالضبط ما الذي يسبب داء السكري من النوع الأول، فإن داء السكري من النوع 2 غالبا ما يرتبط بزيادة الوزن وعدم ممارسة الرياضة بشكل كاف.

ووجد البحث، الذي نُشر في مجلة Clinical Endocrinology and Metabolism، أن الصيام المتقطع يمكن أن يكون وسيلة مشروعة لعلاج الحالة في المستقبل.

وكجزء من الدراسة، شارك 36 مريضا بالسكري في تجربة الصيام المتقطع لمدة ثلاثة أشهر.

ويعني الصيام المتقطع أنك لا تأكل لفترات معينة من الوقت، وفقا لجدول زمني منتظم.

ووجد الباحثون، من جامعات في الصين والولايات المتحدة، أن ما يقرب من 90% من المشاركين، بما في ذلك أولئك الذين تناولوا عوامل خفض نسبة السكر في الدم والأنسولين، قللوا من تناولهم لأدوية السكري نتيجة لذلك.

وعانى 55% منهم من هجوع مرض السكري، ما يعني أن مستويات السكر في الدم كانت أقل من نطاق مرض السكري. كما توقفوا عن تناول دواء السكري واحتفظوا به لمدة عام على الأقل.

وقال معد الدراسة دونجبو ليو: "السكري من النوع الثاني ليس بالضرورة مرضا دائما يستمر مدى الحياة. يمكن تخفيف داء السكري إذا فقد المرضى الوزن عن طريق تغيير نظامهم الغذائي وعاداتهم في ممارسة الرياضة. ويُظهر بحثنا أن الصيام المتقطع، العلاج الغذائي الطبي الصيني، يمكن أن يؤدي إلى شفاء مرضى السكري من النوع 2، ويمكن أن يكون لهذه النتائج تأثير كبير على أكثر من 537 مليون بالغ في جميع أنحاء العالم يعانون من هذا المرض".

وأضاف ليو: "أدوية السكري مكلفة وتشكل حاجزا أمام العديد من المرضى الذين يحاولون إدارة مرض السكري بشكل فعال. أظهرت دراستنا انخفاض تكاليف الأدوية بنسبة 77% لدى مرضى السكري بعد الصيام المتقطع".

ويمكن أن تشمل أعراض مرض السكري ما يلي:

- الشعور بالعطش طوال الوقت.

- الشعور بالتعب الشديد.

- فقدان الوزن دون محاولة.

- الجروح تستغرق وقتا أطول للشفاء.

- رؤية مشوشة.

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المصدر: وكالات
السكري
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