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صور.. انفجار خزان مياه كبير في حوض للأحياء المائية يغمر شارعاً وسط برلين

صور.. انفجار خزان مياه كبير في حوض للأحياء المائية يغمر شارعاً وسط برلين
16 ديسمبر 2022 12:55

انفجر خزان كبير في حوض للأحياء المائية "سي لايف"، مما تسبب في غمر شارع قريب بالمياه بوسط برلين، طبقا لما أكده متحدث باسم الشرطة، في الموقع، صباح اليوم الجمعة.

وأضاف المتحدث أنه يمكن سماع ضوضاء عالية جدا في الفندق الواقع بالقرب من كاتدرائية العاصمة الألمانية، حيث يوجد حوض الأحياء المائية، حوالي الساعة الخامسة و45 دقيقة صباحا(0445 بتوقيت جرينتش)، وتطايرت أجزاء من واجهة المبنى الذي يوجد به الحوض إلى الشارع.

كانت فرقة الإطفاء قد ذكرت في وقت سابق في موقع التواصل الاجتماعي(تويتر) أن "حوض الأحياء المائية تضرروتسربت المياه. لم يتضح الوضع حاليا" مضيفة أنه تم نشر 100 رجل إطفاء في فندق "دوم أكواريه".

ويضم مبنى "دوم أكواريه" حوض "سي لايف" للأحياء المائية، وما يسمى "أكوادوم" الضخم، الذي يضم 1500 من أنواع الأسماك الاستوائية، وهو مقصد سياحي مشهور.

و"أكوادوم" هو "أكبر حوض للأحياء المائية" في العالم، طبقا للموقع الالكتروني لـ"دوم أكواريه".

وذكرت تقارير أنه تم تحديثه في عام 2020.

 

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