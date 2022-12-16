نجاح برنامج "المُغرّد" على منصات التواصل الاجتماعي

حقق برنامج "المُغرّد" من تقديم عامر جساس، والذي يعرض على قناة الإمارات وتطبيق "ADtv"، نجاحاً بتسجيله نسب مشاهدات وتفاعلات عالية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وحقق برنامج "المُغرّد" بنسخته الثالثة نتائج ملفتة، حيث تجاوز عدد مشاهدات البرنامج حاجز المليونين منذ شهر أكتوبر الماضي، ليصل إجمالي عدد مشاهداته إلى أكثر من 7 ملايين مشاهدة، وما يزيد على 277 ألف تفاعل، وذلك بالنظر إلى فكرته المبتكرة التي تركز على استضافة أشهر وأكثر الشخصيات المؤثرة بتغريداتها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ومناقشتهم في مجالات تخصصهم والمشكلات التي تواجه المجتمع بشكل عام.

وتصدرت إحدى حلقات برنامج "المُغرّد" في أكتوبر 2022 قائمة البرامج الحوارية العربية التي تتناول مواضيع اجتماعية بين الإماراتيين والعرب في دولة الإمارات تبعاً لمقياس شركة إبسوس للأبحاث.

ويأتي هذا النجاح بعد أن تمكن برنامج "المُغرّد" من ابتكار مفهوم مختلف في البرامج الحوارية، حيث يسلط الضوء على نقل ما يدور على منصات مواقع التواصل الاجتماعي إلى التلفزيون، وربط جمهور التلفزيون بمستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي من خلال تناول أهم المواضيع التي تمثل كل ما هو مختلف ومفيد، ووفق تفضيلات المشاهدين، وذلك في قالب حواري مفتوح يركز على أهمية تقبل الآخر وتحمل المسؤولية.

وتجدر الإشارة إلى أن اختيار الضيوف المؤثرين يستند على المحتوى التوعوي الذي يطرحونه في تغريداتهم، بما يقدم للجمهور أفكاراً ومواضيع مبتكرة وجديدة تعكس مدى تقدم أفكار أفراد المجتمع، وتطور المنظور الثقافي والحضاري لدى الجمهور، كما يسلط البرنامج الضوء على أهمية الوعي بتأثير الكلمة في مواقع التواصل الاجتماعي.

تجدر الإشارة إلى أن هذه النتائج الإيجابية تسهم في تحقيق أهداف استراتيجية "أبوظبي للإعلام" الرامية إلى التركيز على المحتوى الترفيهي والرقمي المتنوع الذي يُلبي تطلعات وأذواق المشاهدين وفق اهتماماتهم.