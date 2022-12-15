مزاجية الخيول.. بعدسة محمد الطنيجي

هناء الحمادي (أبوظبي)

يبدع المصور الفوتوغرافي محمد الطنيجي في التقاط صور لجماليات الخيول العربية الأصيلة، ويجسد ألوانها وحركاتها المميزة، باحترافية عالية. هو موظف وحاصل على ماجستير في الإدارة، ويجد وقتاً لممارسة شغفه بالفروسية وعالم الخيول، مع حبه للرياضات التراثية، حيث شارك في عدة سباقات للخيل. هذه الهواية بدأت عندما امتلك خيلاً عام 2008 وأخذ يلتقط الصور له، ومع مرور الوقت تحولت الهواية إلى شغف دائم بحضور سباقات الخيل العربي.

يعيش محمد الطنيجي لحظات مختلفة حين يركز حواسه مع الخيل، ليخرج بصور جميلة ومميزة. ومن أهم الأمور الفنية عند تصويره للخيول، أنه محب لها، ويستمتع برؤيتها، وينتبه لحركاتها وسكناتها، فيسرع في اقتناص الصورة. وهذا النوع من التصوير يختلف تماماً عن أنواع التصوير الأخرى.

كائن حساس

يرى الطنيجي، أن ما يميز الخيول العربية أنها ذات جمال وسحر، وتدفع كاميرا المصورين لاقتناص صور إبداعية، لاسيما وأن الخيل كائن حساس ولديه مزاج يختلف من وقت لآخر. ويشير إلى أن تصوير الخيول يحتاج إلى الصبر لاختيار التوقيت المناسب لأخذ اللقطة المميزة بكبسة زر.

مكامن الجمال

أهم المناطق التي يركز عليها المصور محمد الطنيجي في الخيول العربية، هي نظراتها، وإظهار سحر الخيل أثناء الركض، لرصد مكامن الجمال فيها، من حيث حركة الجسم وتفاصيله وشكل الأذن وفتحة الأنف، ومظهر الكتف مع تقويس الرقبة أثناء الثبات والحركة والجري والقفز.

مسابقات

شارك المصور محمد الطنيجي في مسابقات التصوير الفوتوغرافي ضمن عالم جمال الخيول، وكان قد حقق المركز الأول في مسابقة تم تنظيمها على مستوى جامعات الدولة، كما حاز المركز الثالث في مسابقة من تنظيم «العين مول».

استديو تصوير

يعمل محمد الطنيجي على فكرة إنشاء «استديو» لتصوير الخيول في إسطبلات جلفار برأس الخيمة، لتكون فكرة مختلفة في عالم الخيول العربية، وتوثيق مكامن جمالها.