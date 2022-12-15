أصيل هميم لـ«الاتحاد»: الإمارات منصة الفنون

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

صرحت الفنانة العراقية أصيل هميم لـ «الاتحاد»، بأن ما وصلت إليه حالياً من انتشار خليجي وعربي، يعود إلى دولة الإمارات، حيث كانت بداية مشوارها الغنائي وانطلاقتها الفنية مع أغنية «بلاني زماني» باللهجة الإماراتية، ونالت صدى ورواجاً كبيرين، وكونت لها قاعدة جماهيرية كبيرة في دول الخليج. وذكرت أنها تشعر بالفخر والسعادة حينما تشارك في احتفالات أو مهرجانات تخص دولة الإمارات.

تعتبر أصيل هميم أن دولة الإمارات هي «منصة الفنون»، لما تقدمه من دعم للمبدعين في مجالات مختلفة، كما تجمع نجوم الوطن العربي والعالم على مسارحها الفنية، معترفة بأنها تعتبر نفسها محظوظة بالمشاركة بين فترة وأخرى في حفلات جماهيرية في إمارات الدولة، معربة عن سعادتها بالغناء ضمن حفلات «ساحة العروض» في مهرجان «أم الإمارات». وقالت: تشرفت بالغناء الأسبوع الماضي أمام جمهور أبوظبي المتذوق للفن، والذي استقبلني بحفاوة كبيرة، في هذا المهرجان الترفيهي الفني العائلي الضخم، الذي يجمع كل عام على مسرحه أبرز نجوم الغناء في الوطن العربي.

رأس السنة

وأكدت أصيل أنها ستعود مجدداً لجمهور الإمارات، حيث من المقرر أن تحيي حفل ليلة رأس السنة على مسرح مدرج خورفكان في إمارة الشارقة مع الفنان حسين الجسمي، لتقديم ليلة من زمن الفن الجميل. وقالت: أنا متحمسة أن احتفل مع جمهوري الحبيب ببداية العام الجديد، وأن أحيي الحفل مع الفنان حسين الجسمي، الذي جمعني به حفل سابق في موسم الرياض، وقريباً سألتقي به على مسرح مدرج خورفكان، هذا الصرح الجميل، الذي يعكس رقي وجمال إمارة الشارقة التي تهتم بالفن والموسيقى والقيم الإبداعية، وكلّي أمل بأن يحمل العام المقبل للجميع كل الخير والسعادة.

مفاجأة

وحول مشاريعها الفنية الجديدة مع بداية العام الجديد، ذكرت أصيل أنها تستعد لتحضير أغنية باللهجة المصرية للمرة الأولى، وتعتبرها مفاجأة لمحبيها خصوصاً أنها لم تغن بهذه اللهجة من قبل، متمنية أن تنال استحسان الجمهور، كاشفة في الوقت نفسه أنها تنفذ حالياً آخر أغنية من الـ«ميني ألبوم» الذي ستطرحه قريباً عبر «السوشيال ميديا» و«يوتيوب»، وقد انتهت من تسجيل أكثر من أغنية منه، بينها «تدري أحلى شي» و«مشتاق» و«جروحه».

الكيف وليس الكم

أصيل هميم التي عُرفت باهتمامها بجودة الكلمة واللحن، استطاعت أن تؤسس قاعدة جماهيرية في مختلف أنحاء الوطن العربي، بعدما قدمت باقة من أروع أغنياتها الخليجية بإحساسها العالي، والعراقية بأسلوب فني راقٍ وحديث. وأكدت أن أغنياتها المتميزة التي تحصد أغلبها الـ«ترند»، لم تأتِ من فراغ، بل بعد تفكير عميق وجهد كبير واختيارات دقيقة، وقالت: لا أقدم أي عمل غنائي من أجل الحضور الفني فقط، فأنا أهتم دائماً بالكيف وليس الكم، فجودة العمل هي الأساس، حتى لو طرحت أغنية واحدة في العام، بحيث تظل محفورة في الذاكرة لسنوات، وتحقق نجاحات وتحصد نسب مشاهدة عالية، وهذا هو نهجي الرئيس في عالم الطرب.

موهبة واختيارات

«مليون خاطر»، «حضرة الولهان»، «أي أنت»، «شكد حلو»، «سر الحياة»، «يشبهك قلبي»، وأغنيات أخرى مختلفة حققت لأصيل الانتشار الكبير. وحول التنوع في تأدية الكلمات والألحان واللهجات، أوضحت أن الموهبة الحقيقية والإمكانات الصوتية تمكن الفنان من إيصال الأغنية بالشكل الصحيح إلى الجمهور، سواء كانت خليجية أو مصرية أو مغربية، كما أن الاختيار الصحيح والاهتمام بالكلام واللحن والتوزيع، أمور تسهم في تحقيق الانتشار وحصد التميز.

محبة الجمهور

على غرار أغنيتها الشهيرة «سر الحياة»، صرحت أصيل هميم بأن سر الحياة بالنسبة لها، هو محبة الجمهور، الذي يدفعها للاستمرار وتقديم الأفضل دائماً، أما سر النجاح بالنسبة للفنان، فيعود إلى التواضع والثقة والتطوير في الاختيارات الغنائية، وتقديم أعمال بكلمات تلامس قلوب الناس.