Redemption.. عودة المحقق

أبوظبي (الاتحاد)

يعود الممثل العالمي بروس ويليس في دور المحقق «جيمس نايت» في الجزء الثاني من فيلم Detective Knight: Redemption - «المحقق نايت: الخلاص» الذي يعرض حالياً في السينما المحلية، بعدما قدم الجزء الأول منه في العام نفسه وحمل اسم Detective Knight: Rogue - «المحقق نايت: احتيال»، ليواجه مجموعة من المرتزقة الذين ينفذون عمليات إرهابية وسرقة مصارف.

يشارك في بطولة الفيلم كل من بروس ويلس وكوري لارج ولوكلين مونرو وبول جوهانسون وبيو ميرتشوف وجون كاسيني، وهو من تأليف كل من إدوارد دريك وكوري لارج، وإخراج إدوارد دريك.

تعقب اللصوص

بعد سعيه في تعقب مجموعة من اللصوص الذين تسببوا بإصابة زميله خلال مداهمة في عملية سرقة ضمن أحداث الجزء الأول من العمل، تدور قصة الجزء الثاني حول المحقق «نايت»، الشرطي السابق، الذي حصل على توقيفات واستدعاءات كثيرة، لخروجه عن السيطرة في أكثر من مهمة أوكلت إليه ودخل على إثرها السجن. ومع تسلسل الأحداث، تحدث عمليات إرهابية وسرقة مصارف وأعمال تخريب ودمار، تسببت في 6 تفجيرات خلال 6 أسابيع، من قبل مجموعة من المرتزقة الذين يرتدون أقنعة ويقودهم شخص مريض نفسي يدعى «ريكي كونلان».

خبرات قتالية

مسؤولو الـFBI، اتخذوا قراراً بتحرير المحقق «نايت» من السجن، خصوصاً أن لديه من الخبرات العسكرية والقتالية، ما يؤهله لمواجهة هذه العصابة الإجرامية وإعادة الأمن للمدينة. وبعد هروب عدد من المجرمين أيضاً من السجن، وافق «نايت» على استعادة وظيفته، على أن يسقط المدعي العام التهم كلها الموجه إليه.

مشاهد أكشن

استلم «نايت» شارة الشرطة، وبدأ في تعقب «ريكي كونلان» ضمن مشاهد أكشن احترافية، مزجت بين الفنون القتالية، وذلك للإيقاع بأفراد العصابة، الذين تسببوا بموجة من الذعر بسبب مخططاتهم التدميرية في المدينة.

سلسة جديدة

بروس ويليس الذي قدم مجموعة من الأفلام المتنوعة هذا العام منها: A Day to Die وParadise City وWrong Place، يعيد من خلال دور المحقق «جيمس نايت» تقديم سلسلة جديدة من أفلام الأكشن المميزة، مماثلة من التي قدمها في تسعينيات القرن الماضي، وحققت نجاحاً لافتاً آنذاك، وهي أجزاء الفيلم الشهير Die Hard الذي لعب فيه دور الضابط «جون ماكلين».