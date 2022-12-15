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فندق من الجليد يذوب في أبريل!

فندق من الجليد يذوب في أبريل!
16 ديسمبر 2022 01:11

أبوظبي (الاتحاد)

أعاد فنانون سويديون بناء فندق الجليد المصنوع من الثلج في مقاطعة جاكاسجار، بتصميم أكثر إثارة، وهو الأقدم من نوعه في العالم، يحتفل بعامه الـ 33، ويذوب بالكامل بانتهاء الشتاء من كل عام. صممه 24 فناناً على مساحة 3000 متر مربع، بـ 600 طن جليد من نهر تورن.
يحتوي الفندق على قاعة للسينما والاحتفالات من الجليد، وتم تجهيز الغرف بدرجة حرارة 5 - مئوية، لذا ينصح بالمبيت في أكياس النوم. وحسب موقع Time Out البريطاني، يضم الفندق غرفاً غير جليدية، تسمى «آيس هوتل 365». ومن المتوقع أن يُفتتح الفندق حتى أبريل 2023، وهو الوقت الذي يبدأ فيه الجليد بالذوبان والعودة إلى النهر من حيث جاء.

الجليد
الثلج
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