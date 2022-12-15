«مهرجان أم الإمارات».. عروض مبهرة ولوحات إبداعية

لكبيرة التونسي (أبوظبي)

زخم من الفعاليات والأنشطة التفاعلية المدهشة، يقدمها «مهرجان أم الإمارات»، ضمن فضاء مفتوح مصمم بطريقة إبداعية عصرية، ليشكل بيئة مثالية لاستمتاع الكبار والصغار، ولعشاق الألعاب والإثارة والتشويق ولمحبي تذوق الأطباق العالمية، هنا الكل يجدون ما يصبون إليه عبر مناطق متنوعة، حيث تمتد البهجة على مساحة واسعة.

تتواصل فعاليات «مهرجان أم الإمارات» على كورنيش أبوظبي بكثير من الإبهار والتنوع، حيث تستضيف المناطق كل يوم مفاجآت للجمهور المتعطش للبهجة، ضمن «بيت المرح» وعالم «أنيما» و«المنزل المسكون» و«بيت الهروب»، وغيرها من التجارب التي تجمع الأصدقاء والعائلة على بساط التسلية والتثقيف.

الضوء واللون

ويقدم «عالم أنيما» الفنّي، التجربة الضوئية الغامرة، أكثر من عرض يومي راقص، حيث يتيح للجمهور عالماً من المغامرات، وإمكانية تتبّع الحركة المبتكرة للضوء واللون، الذي يتفاعل مع كلّ حركة، وهذه التجربة الفريدة من نوعها الآتية من أوروبا للمرة الأولى في الشرق الأوسط، تجذب الزوار الذين ينخرطون في أدائها، إذ يمكن للكبار والصغار الاستمتاع بوهج الضوء واللون، في تمازج يحدث لوحات فنية إبداعية.

لوحات أدائية

قالت سويتلانا، من نادي بالي في دبي، إنها شاركت إلى جانب فريقها في تقديم عرض بالي ضمن صالة «أنيما»، حيث يقدم فريقها المكون من 7 أشخاص عروضاً عدة، بينما تغمر المكان موجة من الألوان والأشكال، لافتة إلى أنها استمتعت بهذه اللوحات الأدائية، موضحة أن الفريق يقدم عرضين خلال اليوم، ليتيح المجال لباقي الفرق المشاركة، حيث تستقطب «أنيما» مجموعة عروض يومية لفرق مختلفة على مدار مدة المهرجان.

تشويق ومغامرة

إذا كنتم تبحثون عن التشويق والمغامرة، فإنّ منطقة «التشويق»، هي عنوان الحماس، من خلال غرفة «فيرسوس» لألعاب الواقع الافتراضي التفاعلية، إضافة إلى «بيكسل هاوس»، ومساحة ألعاب «آركايد»، حيث يمكنكم المشاركة بلعبة البلياردو وألعاب المهارات، أما «البيت المسكون» فيأخذكم إلى الممرّات المظلمة داخله، لتحلّوا الألغاز وتتخطّوا العقبات وتسيطروا على الرعب المحيط بكم الذي يحبس الأنفاس، وعليكم أن تتحدّوا للتغلب على ذكاء الوحش، الذي تقابلونه وجهاً لوجه، حتى استكمال كلّ التحديات والخروج من التجربة بسلام، بينما تستمتعون مع كلّ أفراد العائلة في «الآركايد هايست».

وتعتبر هذه الألعاب فرصة لاختبار الشجاعة، حيث يتضمن مفاجآت تدفعكم للصراخ عند كلّ زاوية، ضمن أجواء تجعل كل زائر يعيش تجربة مفعمة بالإثارة والتشويق.

التقاط الصور

يأتي «مهرجان أم الإمارات» هذه السنة في ظل أجواء الشتاء الجميلة، لذا يعتبر من الوجهات المفضلة لسكان العاصمة أبوظبي والمنطقة من جميع الجنسيات، لاسيما أنه يزخر بالعديد من الفعاليات التي تحمل الكثير من التشويق والتي تناسب جميع أفراد الأسرة ضمن مناطقه الست، ليشكل تجربة مميزة، ويحرص المهرجان على تقديم الأفضل والأحدث كل عام، إذ تم تصميمه ليجعل الزوار جزءاً من الحدث من خلال الكثير من الأنشطة والورش التفاعلية بما فيها أماكن التقاط الصور، حيث تم تخصيص منطقة كاملة مفعمة بالألوان والأشكال لالتقاط صور مميزة ورفعها على وسائل التواصل الاجتماعي لمشاركتها مع الأصدقاء والأقرباء داخل الدولة وخارجها، ليشاهدها العالم أجمع، ومنها منطقة الذهب والنقود الورقية، ومنطقة النجوم والهلال، ومنطقة حوض الكرات الوردية، وغيرها من التجارب المدهشة.

أجواء آمنة

يُعتبر «مهرجان أم الإمارات» وجهة ترفيهية متكاملة تضيء على قيم التنوع عبر احتضان فعاليات عالمية ومجموعة واسعة من مرافق وخدمات الضيافة ومنافذ التجزئة، إلى جانب أعمال إبداعية من الإمارات والمنطقة والعالم، حيث يشكل وجهة ترفيهية استثنائية تلبي تطلعات الزوار من المجتمع المحلي والمنطقة ضمن أجواء رائعة آمنة تمتع العائلة والأطفال، وهذا ما عبّر عنه مجموعة من أولياء الأمور الذين أكدوا أهمية عنصر الأمان في هذا المهرجان المفتوح، والذي يتيح تجارب الاستمتاع بجميع مرافقه وأنشطته ضمن بيئة مثالية، مع توفر جميع عناصر الراحة والأمان.