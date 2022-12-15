القرية العالمية.. وجهة الفرح

مصطفى عبد العظيم (دبي) منذ انطلاقتها كسوق ليلي صغير على ضفاف خور دبي، ضمن فعاليات الدورة الأولى لمهرجان دبي للتسوق في عام 1996، نجحت القرية العالمية، في أن تنسج على مدار 27 عاماً خيوطاً من البهجة، وأن تصنع نموذجها المتفرد في حياكة الحُبُور ورسم السعادة والسرور على وجوه ما يصل إلى 110 ملايين ضيف وزائر لوجهة الفرح ومملكة الروائع وقرية بحجم العالم.
في موسمها الـ 27، الذي انطلق في 25 أكتوبر الماضي ويستمر حتى أبريل المقبل، وفي أجواء شتوية رائعة، وعبر بوابتها الـ 3 «العالم والثقافة والسعادة»، يلج يومياً آلاف الزوار من الأفراد والأسر والعائلات، إلى عالم من الروائع، لاستكشاف ثقافات وحضارات تتلاقى رغم اختلافها وتباعدها في بوتقة واحده، وخوض تجارب ترفيهية وثقافية زاخرة، في رحلة استثنائية يتجول خلالها الزائر بين 27 جناحاً، تمثل أكثر من 90 ثقافة من جميع أنحاء العالم، وسط باقات متواصلة من الحفلات والمهرجانات والعروض المبهرة ومطاعم وأكلات بنكهات ومذاقات عالمية متنوعة.
40 ألف عرض ويمكن للضيوف الاستمتاع بأجندة حافلة من العروض الترفيهية والثقافية تصل إلى 40 ألف عرض على مدى الموسم، ويشارك فيها نخبة من فناني الاستعراض الأفضل من حول العالم والشخصيات المشهورة، إضافة إلى الحفلات الموسيقية العالمية، والعروض المتجولة، وكذلك العرض الشيّق الوحيد في المنطقة الذي يضم استعراضات لمجازفات مائية. كما تقدّم القرية العالمية لضيوفها فرصة لقضاء أجمل الأوقات مع مجموعة واسعة من جولات الركوب الشيّقة وألعاب المهارة، والتي يصل عددها إلى أكثر من 175 جولة ولعبة، بالإضافة إلى وجهات ترفيهية تشمل منطاد الهليوم الجديد «جي في بيج بالون»، الفريد من نوعه، والذي يوفّر إطلالة ساحرة على مختلف أرجاء القرية العالمية ومُحيطها.
250 مطعماً ومقهىً وتوفر القرية للضيوف فرص الاختيار بين أكثر من 250 مطعماً ومقهىً، إلى جانب خيارات المأكولات الشعبية، والمفاهيم الجديدة والخيارات الحديثة لمنافذ الطعام لتجربة نكهات عالمية متنوعة، وتعتبر المطاعم الراقية المتعددة الطوابق أحدث الإضافات الجديدة في الموسم، حيث تمنح الضيوف الفرصة للاستمتاع بإطلالات رائعة على بحيرة التنين في القرية العالمية.
عالم رائع وخلال موسم الأعياد واحتفالات العام الجديد تستقبل القرية العالمية، على نحو مميز، حيث يظهر بابا نويل وأقزامه الأشقياء الرائعين ليزرعوا البسمة والفرحة في مختلف أرجاء المكان من الآن ولغاية 8 يناير المقبل. ويقابل الضيوف الأقزام الأشقياء أثناء تواجدهم في القرية العالمية في أماكن لا يمكن توقعها، حيث يسهمون في إضفاء أجواء من الفرح والمرح مع القليل من الفوضى الممتعة، ويرافقون بابا نويل خلال لقاءاته مع الصغار والكبار ويتم تزيين شجرة الأعياد الشهيرة في القرية العالمية، التي يبلغ ارتفاعها 21 متراً، بأضواء متلألئة، إضافةً إلى الأقزام التي تجعل هذه الشجرة أكثر تميزاً، ولإضافة المزيد من الأجواء الاحتفالية على المكان، تظهر زينة الأعياد على ممشى الاحتفالات ليتمكن الضيوف من التقاط صور تذكارية مثالية، والاستمتاع بأجواء الثلوج في حلبة تزلج سنوفست.
عام جديد ومع اقتراب الاحتفال بليلة رأس السنة أعلنت القرية العالمية، أنها ستحتفي بالعام الجديد مع ضيوفها بطريقة مميزة هذا العام، حيث تشاركهم بهجة دخول العام الجديد سبع مرات بالتزامن مع 7 دول مختلفة حول العالم. ومع كل احتفال بدخول العام الجديد في كل من الدول السبع، سيتزامن ذلك مع عدّ تنازلي خاص على المسرح الرئيسي في القرية العالمية، وعروض مذهلة للألعاب النارية التي تضيء سماء الوجهة، حيث تبدأ الاحتفالات الساعة 8 مساءً، بالتزامن مع رأس السنة الجديدة في الفليبين، ثم تايلاند في الساعة 9 مساءً، وبنجلاديش في الساعة 10:00 ليلاً، والهند في الساعة 10:30 ليلاً، وباكستان في الساعة 11:00 ليلاً، وتكون أضخم الاحتفالات عند انتصاف الليل في الإمارات، وأخيراً مع تركيا في الساعة 1:00 بعد منتصف الليل. ويقتصر الدخول إلى القرية العالمية يوم السبت 31 ديسمبر على العائلات والسيدات فقط، حيث تفتح البوابات الساعة 4:00 عصراً، وقد تم تمديد ساعات العمل حتى الساعة 2:00 بعد منتصف الليل، ليتسنى للضيوف الاستمتاع بمختلف الاحتفالات التي تقدمها القرية العالمية بمناسبة قدوم العام الجديد.