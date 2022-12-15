«دبي للتسوق».. حفلات غنائية لأشهر الفنانين العرب والأجانب
حفلات «دبي للتسوق»
15 ديسمبر 2022 19:08
دبي (الاتحاد) انطلقت الدورة الثامنة والعشرون لمهرجان دبي للتسوق اليوم الخميس، لتقدم الكثير من التجارب المتنوعة، والفعاليات الترفيهية الرائعة، والعروض الترويجية والجوائز المميزة، كما سيكون محبو الطرب والفن والموسيقى على موعد مع نجومهم المفضلين لقضاء أمتع الأوقات والأمسيات وسماع أجمل الأغاني والألحان، عبر حضور حفلة الفنانين المصريين محمد حماقي وأحمد سعد ضمن انطلاق مهرجان دبي للتسوق خلال عطلة نهاية الأسبوع، واللذين يقدمان أجمل أغانيهما في «كوكا كولا أرينا» في دبي غداً الجمعة.
وفي الفترة بين 19 و24 ديسمبر الجاري، يقدم مجموعة من أشهر الفنانين عروضهم، حيث تنطلق الحفلات الموسيقية الرائعة مع النجم «دي جي تيسيتو» الحائز جائزة «جرامي» في 19 ديسمبر، وفي مساء اليوم التالي يعتلي الملك النيجيري «ويزكيد» المنصة في 20 ديسمبر، فيما يقدم «ني-يو» أيقونة موسيقى «ريذم أند بلوز» (R&B) عرضاً مهماً يتضمن العديد من أكبر المقطوعات الموسيقية في أول عرض حيّ له في دبي في 21 ديسمبر.
ويشهد يوم 22 ديسمبر حضور فنان لأول مرة في دبي، وهو المنتج الموسيقي الرائد على المستوى العالمي «ديدماو5»، حيث يقدم عرضاً لليلة واحدة، كما يحيي الفنان محمد رمضان حفلاً على المسرح في 23 ديسمبر، وبمناسبة نهاية حفلات دوري التنس العالمي، يقدم خبير موسيقى الرقص الهولندي «أرمين فان بورين» حفلاً في 24 ديسمبر.
فيما يحيي الفنان الكبير كاظم الساهر حفلتين في دبي أوبرا بتاريخ 23 و24 ديسمبر الجاري، ليقدم باقة من أجمل أغانيه في ليلة لا تنسى. واستعداداً للاحتفالات برأس السنة الميلادية، يقدم رائد الموسيقى الراقصة «مارتين جاريكس» عرضاً مشوقا يوم 30 ديسمبر، كما تعود فعالية «دبي بيتس» في دورتها الثانية على مدار يومين لتقديم تجربة موسيقية مميزة بمشاركة أكثر من 11 فناناً من مختلف الأنواع والأنماط الموسيقية في مدينة دبي للإعلام. وأيضاً تعود فعالية «نغمات دبي» من 6 حتى 15 يناير المقبل، حيث تقدم عروضاً في 12 موقعاً في جميع أنحاء المدينة بمشاركة فنانين محليين بمن فيهم حمدان العبري، وعلياء العلي، وميثاء المنصوري، وشيباني وغيرهم.