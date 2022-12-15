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طبيب يوضح كيف يمكن تجنب التهاب البنكرياس

طبيب يوضح كيف يمكن تجنب التهاب البنكرياس
15 ديسمبر 2022 15:29

أعلنت الدكتورة ألينا بوتاشيفا، خبيرة التغذية الروسية، أن الأطعمة الدهنية والمشروبات الكحولية والتدخين تؤثر سلبا في البنكرياس، وأوضحت كيف يمكن تجنب تأثيرها.


تشير الخبيرة، إلى أنه لا يمكن تحضير البنكرياس لتناول وجبة دسمة. لذلك إذا كان الشخص يعاني من ألم في أسفل الظهر بعد تناول الكحول، عليه إجراء فحص للبنكرياس.

وتقول: "الاحتفال برأس السنة، يجمع بين الأطعمة الدسمة والمشروبات الكحولية. وكما هو معروف، يعتبر الكحول عدوا للبنكرياس، لأن تأثيره أكبر من تأثير الأطعمة الدهنية"

وتضيف، لذلك يجب عدم الصوم، لأنه لا يمكن تحضير البنكرياس بالصوم قبل تناول الأطعمة الدسمة. كما أن هذه الطريقة قد تؤدي إلى الإصابة بأمراض خطيرة.

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وتقول: "ببساطة، عندما يتضور الإنسان جوعا وينتظر الطعام، فإنه سيتناول كمية أكبر من المعتاد".

وتضيف: "الأعراض التي تظهر بعد تناول الأطعمة الدهنية والكحول والمشروبات الغازية، لا تشير دائما إلى التهاب البنكرياس. لأن الألم يكون مستمرا في حالة التهاب البنكرياس" بحسب «rt».

وتنصح الخبيرة، باستبدال المايونيز بزيت جوز الهند في السلطات وتناول المياه المعدنية بدلا من المياه الغازية.
وتضيف: "يمكن ان يسبب الثوم والبصل الانتفاخ".

وتقول: "لا يمكن الاستغناء عن التوابل والبهارات، ولكن يجب أن تستخدم باعتدال".

المصدر: وكالات
الكبد والبنكرياس
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