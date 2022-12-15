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دنيا

خاتم ذكي يهدد شعبية ساعة آبل

موضوعية
15 ديسمبر 2022 14:43

نشر مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية في الولايات المتحدة، يوم (الخميس) الماضي، طلب براءة اختراع من عملاقة التكنولوجيا الأميركية أبل تتعلق بجهاز صحي جديد عبارة عن خاتم ذكي قابل للارتداء.

ووفقاً لبراءة الاختراع، فإن الخاتم قادر على استشعار الظروف الفسيولوجية للمستخدم، مثل معدل ضربات القلب، وتشبع الأكسجين في الدم، وضغط الدم وغيرها من العمليات الحيوية. 

وأشارت براءة الاختراع التي نشرها موقع «patentlyapple» إلى أن الخاتم سيتضمن شاشة لمسية «أوليد»، وقد يحتوي على عوامل لإدخال البيانات، مثل مفاتيح وأزرار ومستشعرات لمسية ومدخلات صوتية، وغيرها، مدمجة في شاشة عرض واحدة.

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المصدر: وكالات
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