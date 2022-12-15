الجمعة 16 ديسمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

ناسا: تسرب غامض يلغي جولة سير في محطة الفضاء

يتدفق تيار من الجسيمات من المركبة الفضائية سويوز في محطة الفضاء الدولية
15 ديسمبر 2022 14:07

 ألغت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا)، أمس الأربعاء، عملية سير في الفضاء كانت مقررة في أعقاب اكتشاف 
تسرب مادة من مركبة فضائية راسية في محطة الفضاء الدولية.

وقالت "ناسا" إن رائدي الفضاء الروسيين سيرجي بروكوبيف وديمتري بيتلين، ورواد الفضاء الآخرين في المحطة الفضائية، ليسوا في خطر. كان رائدا الفضاء الروسيان قد ارتديا ملابس الفضاء وخفضا ضغط قفل 
الهواء، استعدادا للسير في الفضاء لمدة سبع ساعات عندما تم رصد التسرب في بث فيديو مباشر.

وقالت "ناسا" إن الفرق الأرضية لاحظت "تسربا كبيرا لمادة غير معروفة" من مركبة الفضاء "سويوز إم إس 22-" الراسية في وحدة راسفيت على محطة الفضاء الدولية.

 

أخبار ذات صلة
اسم النيادي على شعار مهمة «الرواد العرب»
المنصوري والنيادي ينجزان المحطة الأخيرة في مركز رواد الفضاء الأوروبي
المصدر: د ب أ
محطة الفضاء الدولية
الفضاء
ناسا
آخر الأخبار
شرطة أبوظبي تتوج الفائزين ببطولة درع القائد العام
الرياضي
شرطة أبوظبي تتوج الفائزين ببطولة درع القائد العام
اليوم 17:30
ميقاتي يلتقي قائد قوات اليونيفيل
عربي ودولي
ميقاتي يتعهد بمحاسبة المسؤول عن مقتل جندي من "يونيفيل"
اليوم 17:19
رئيس الحكومة اليابانية فوميو كيشيدا
عربي ودولي
اليابان تصادق على مراجعة جذرية لعقيدتها الدفاعية
اليوم 17:05
اتحاد الشطرنج يعتمد اللائحة الفنية باتفاق الأندية
الرياضي
اتحاد الشطرنج يعتمد اللائحة الفنية باتفاق الأندية
اليوم 17:00
خالد بن محمد بن زايد يفتتح المركز المتكامل للدراجات الهوائية في جزيرة الحديريات
الرياضي
خالد بن محمد بن زايد يفتتح المركز المتكامل للدراجات الهوائية في جزيرة الحديريات
اليوم 16:49
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©