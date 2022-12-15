ناسا: تسرب غامض يلغي جولة سير في محطة الفضاء

يتدفق تيار من الجسيمات من المركبة الفضائية سويوز في محطة الفضاء الدولية
15 ديسمبر 2022 14:07
ألغت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا)، أمس الأربعاء، عملية سير في الفضاء كانت مقررة في أعقاب اكتشاف تسرب مادة من مركبة فضائية راسية في محطة الفضاء الدولية.
وقالت "ناسا" إن رائدي الفضاء الروسيين سيرجي بروكوبيف وديمتري بيتلين، ورواد الفضاء الآخرين في المحطة الفضائية، ليسوا في خطر. كان رائدا الفضاء الروسيان قد ارتديا ملابس الفضاء وخفضا ضغط قفل الهواء، استعدادا للسير في الفضاء لمدة سبع ساعات عندما تم رصد التسرب في بث فيديو مباشر.
وقالت "ناسا" إن الفرق الأرضية لاحظت "تسربا كبيرا لمادة غير معروفة" من مركبة الفضاء "سويوز إم إس 22-" الراسية في وحدة راسفيت على محطة الفضاء الدولية.