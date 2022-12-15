شاي سحري يخلصك من السموم والوزن الزائد

الحفاظ على نظام غذائي صحي يتلخص في تناول طعام صحي في الوقت المناسب وبالكمية المناسبة إلى جانب تناول مشروب صحي للتخلص من السموم، يمكن أن يساعد على إنقاص الوزن.
يوجد بالفعل مجموعة واسعة من وصفات مشروبات التخلص من السموم المصنوعة باستخدام التوابل والأعشاب والفواكه والخضروات، والتي يمكن أن تساعد في إنقاص الوزن، يأتي على رأس القائمة شاي الكركم والفلفل الأسود، وفقًا لـ "العربية".
الفوائد الصحية لشاي الكركم الكركم مليء بالعديد من الخصائص المفيدة للصحة بما يشمل أحماض أوميجا 3 الدهنية والبروتين والألياف وغيرها التي تساعد على الهضم وتعزيز عملية التمثيل الغذائي.
الكركم محمّل أيضًا بخصائص مضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة والمسكنات ومضادة للميكروبات ومولدة للحرارة التي تعمل على طرد السموم، مما يعزز فقدان الوزن.
يحتوي الفلفل الأسود على مادة البيبيرين، وهو مركب يعزز الهضم وزيادة معدل الأيض، مما يقلل من تراكم الدهون في الجسم.
يساعد الفلفل الأسود أيضًا في امتصاص العناصر الغذائية في الجسم، مما يعزز الصحة العامة.
كيف تصنع شاي الكركم والفلفل الأسود بالنظر إلى الفوائد المتعددة لمشروب شاي الكركم والفلفل الأسود، يقدم الخبراء خيارات شاي الأعشاب التي تساعد في التخلص من الكيلوجرامات الزائدة، علاوة على تقوية جهاز المناعة.
من السهل صنع شاي الكركم والفلفل الأسود ويمكن تناوله في الصباح الباكر، كما يلي:
غلي كوب من الماء في قدر.
- عندما يغلي الماء، يُضاف إليه ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود وملعقة صغيرة من مسحوق الكركم.