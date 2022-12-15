الجمعة 16 ديسمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

شاي سحري يخلصك من السموم والوزن الزائد

شاي سحري يخلصك من السموم والوزن الزائد
15 ديسمبر 2022 13:46

الحفاظ على نظام غذائي صحي يتلخص في تناول طعام صحي في الوقت المناسب وبالكمية المناسبة إلى جانب تناول مشروب صحي للتخلص من السموم، يمكن أن يساعد على إنقاص الوزن.


يوجد بالفعل مجموعة واسعة من وصفات مشروبات التخلص من السموم المصنوعة باستخدام التوابل والأعشاب والفواكه والخضروات، والتي يمكن أن تساعد في إنقاص الوزن، يأتي على رأس القائمة شاي الكركم والفلفل الأسود، وفقًا لـ "العربية".

الفوائد الصحية لشاي الكركم
الكركم مليء بالعديد من الخصائص المفيدة للصحة بما يشمل أحماض أوميجا 3 الدهنية والبروتين والألياف وغيرها التي تساعد على الهضم وتعزيز عملية التمثيل الغذائي.


الكركم محمّل أيضًا بخصائص مضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة والمسكنات ومضادة للميكروبات ومولدة للحرارة التي تعمل على طرد السموم، مما يعزز فقدان الوزن.

يحتوي الفلفل الأسود على مادة البيبيرين، وهو مركب يعزز الهضم وزيادة معدل الأيض، مما يقلل من تراكم الدهون في الجسم.

يساعد الفلفل الأسود أيضًا في امتصاص العناصر الغذائية في الجسم، مما يعزز الصحة العامة.

كيف تصنع شاي الكركم والفلفل الأسود
بالنظر إلى الفوائد المتعددة لمشروب شاي الكركم والفلفل الأسود، يقدم الخبراء خيارات شاي الأعشاب التي تساعد في التخلص من الكيلوجرامات الزائدة، علاوة على تقوية جهاز المناعة.

من السهل صنع شاي الكركم والفلفل الأسود ويمكن تناوله في الصباح الباكر، كما يلي:

غلي كوب من الماء في قدر.

- عندما يغلي الماء، يُضاف إليه ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود وملعقة صغيرة من مسحوق الكركم.

- يتم إطفاء اللهب مع إغلاق غطاء القدر.

- يترك المشروب منقوعًا لمدة ثلاث إلى أربع دقائق.

بعد التصفية يمكن إضافة القليل من العسل.

 

 

أخبار ذات صلة
مشروب سحري يساعدك على خسارة الوزن
المصدر: وكالات
الكركم
الفلفل الحار
الفلفل الأسود
آخر الأخبار
شرطة أبوظبي تتوج الفائزين ببطولة درع القائد العام
الرياضي
شرطة أبوظبي تتوج الفائزين ببطولة درع القائد العام
اليوم 17:30
ميقاتي يلتقي قائد قوات اليونيفيل
عربي ودولي
ميقاتي يتعهد بمحاسبة المسؤول عن مقتل جندي من "يونيفيل"
اليوم 17:19
رئيس الحكومة اليابانية فوميو كيشيدا
عربي ودولي
اليابان تصادق على مراجعة جذرية لعقيدتها الدفاعية
اليوم 17:05
اتحاد الشطرنج يعتمد اللائحة الفنية باتفاق الأندية
الرياضي
اتحاد الشطرنج يعتمد اللائحة الفنية باتفاق الأندية
اليوم 17:00
خالد بن محمد بن زايد يفتتح المركز المتكامل للدراجات الهوائية في جزيرة الحديريات
الرياضي
خالد بن محمد بن زايد يفتتح المركز المتكامل للدراجات الهوائية في جزيرة الحديريات
اليوم 16:49
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©