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"تويتر" تعلق حساباً وهمياً يتعقب طائرة إيلون ماسك

شعار "تويتر"
15 ديسمبر 2022 09:06

قال مشغل حساب وهمي (روبوت) على تويتر إن منصة التواصل الاجتماعي علقت حسابه الذي يتعقب الطائرة الخاصة بإيلون ماسك، مالك شركة تويتر.
ويتتبع الحساب تحركات طائرة ماسك الخاصة باستخدام البيانات الموجودة في المجال العام ويصدر تنبيهات.

وقال ماسك في تغريدة في نوفمبر إن التزامه بحرية التعبير "يمتد حتى إلى عدم حظر الحساب الذي يتعقب طائرتي، على الرغم من أن ذلك يشكل خطرا مباشرا على السلامة الشخصية".

وكتب مشغل الحساب، جاك سويني، وهو طالب (20 عاما) يدرس في جامعة سنترال فلوريدا، على تويتر يوم السبت أن إيلا إروين، نائبة رئيس تويتر للثقة والأمان، طلبت تصفية الحساب وجعله أقل ظهورا للمستخدمين.
ولم يرد سويني وتويتر على الفور على طلبات رويترز للتعليق.

 

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المصدر: رويترز
طائرة
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إيلون ماسك
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