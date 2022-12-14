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لأول مرة.. «برسيفرنس» ترصد ظاهرة مناخية على المريخ

لأول مرة.. «برسيفرنس» ترصد ظاهرة مناخية على المريخ
15 ديسمبر 2022 00:34

باريس (أ ف ب) 

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في نبأ سار على صعيد دراسة مناخ كوكب المريخ، تمكنت مركبة «برسيفرنس» الجوالة من تسجيل صوت ظاهرة «شيطان الغبار»، في سابقة بالغة الأهمية ستساعد على فهم مناخ الكوكب الأحمر بشكل أفضل.
وفي صدفة نادرة، مرت في 27 سبتمبر الماضي زوبعة بارتفاع 118 متراً فوق رأس الروبوت وأداة «سوبركام» الخاصة به والمجهزة بميكروفون سجل صوت الظاهرة، ووصلت البيانات إلى الأرض بعد بضعة أيام.
وتشكل زوابع الغبار المريخية التي تشبه زوابع الرمال التي تضرب بعض الصحاري على الأرض، إحدى الظواهر الجوية الأساسية في الكوكب الأحمر.

برسيفرنس
المريخ
كوكب المريخ
الكوكب الأحمر
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