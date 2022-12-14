الفنون الإبداعية تثري منصة «الشارقة لريادة الأعمال»
الفنون الإبداعية تثري منصة «الشارقة لريادة الأعمال»
14 ديسمبر 2022 22:06
يستضيف «مهرجان الشارقة لريادة الأعمال»، الذي ينظمه «مركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع)»، نخبة من نجوم الفن والموسيقى، ضمن فعاليات دورته السادسة التي تُقام في «مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار» يومي 17 و18 ديسمبر الجاري، تحت شعار «حيث ننتمي». يهدف المهرجان من خلال استضافة نجوم الفنون المختلفة من المنطقة والعالم، إلى التعريف بأهمية إثراء المخيلة الفنية لدى رواد الأعمال للارتقاء بروح الإبداع والابتكار وتحقيق التوازن الوجداني والتخفيف من ضغوطات الحياة، كما يسعى المهرجان إلى تسليط الضوء على أهمية القطاع الفني والفرص التي يوفرها لرواد الأعمال الشباب من عمل واستثمار وتأسيس شركات تستفيد من الصعود السريع للصناعات الإبداعية.
الشامسي ودينا
ويشارك الفنان الإماراتي الواعد عبدالله الشامسي الذي شقّ طريقه نحو عالم الموسيقى في سن مبكرة، وشارك في حفلات غنائية عدّة، على رأسها احتفالات عيد الاتحاد الـ51 لدولة الإمارات التي شكلت نقلة نوعية في مسيرته المهنية، حيث تمكّن الشامسي بموهبته الواضحة وشغفه بالموسيقى أن يكوّن قاعدة جماهيرية كبيرة. ومن ضمن العروض الموسيقية أيضاً العرض الذي تؤديه المغنية ومؤلفة الأغاني الأردنية دينا ستارز، التي تمثّل حالة موسيقية فريدة، وتسعى دينا إلى ابتكار نوع من الموسيقى يجمع الناس من مختلف أنحاء العالم، والذي جعلها واحدة من أبرز الفنانات الصاعدات في الوقت الراهن. كما يستضيف المهرجان فرقة «كويك ستايل» (Quick Style)، وهي فرقة رقص نرويجية أسسها في أوسلو التوأم الباكستاني النرويجي سيلمان وبلال مالك مع صديقهما النرويجي ناصر سيريخان، ومنذ تأسيسها، ساهمت الفرقة بانتشار أغاني بوليوود البنجابية، من خلال تصميم بعض رقصات «الهيب هوب» حتى نجحت بالفوز بلقب «Norway's Got Talent» للمواهب في عام 2009.
غالية وسيف
ويتيح المهرجان الفرصة للجمهور للقاء الفنانة والمغنية السورية غالية شاكر، التي تُجيد العزف على أربع آلات موسيقية، وتغني بأكثر من لغة، وقد بدأت غالية الغناء في عمر السادسة، ودخلت مجال الموسيقى في عام 2016، حيث تكتب وتلحّن أغانيها التي تمزج ما بين الموسيقى الشرقية الحديثة والغربية الكلاسيكية. وسيكون الجمهور أيضاً على موعد مع الفنان ومؤلف الأغاني السوداني جندي المعروف بأدائه الحي المبدع، كما يلتقي الجمهور بنجم الموسيقى الإماراتي الصاعد راشد النعيمي، الذي بدأ مسيرته الفنية كمغني أوبرالي، ولكن شغفه بالمسرح الموسيقي دفعه إلى شقّ طريقه في هذا العالم، وقد رُشّح للفوز ب«جائزة إيليوت نورتون» الأميركية المرموقة عن أفضل أداء موسيقي عن ظهوره الأول في دور «بيل سايكس». ويشارك في أحد عروض المهرجان الموسيقية الفنان الإماراتي سيف العلي، الذي يعزف على آلة العود ويتميز بصوته الجميل، واشتُهر بأغنية «منت رايق»، بينما يستضيف عرض موسيقي آخر «عيال يوسف»، فرقة الراب الموسيقية التي أسسها ثنائي الراب الأخوان يعقوب وعبد الرحمن وأطلقا عليها اسم «يوسف» تيمناً باسم والدهما.
بيغ هاس ويجمع المهرجان هذا العام، أكثر من 130 متحدّثاً من القادة والمؤثرين وأصحاب التجارب الحياتية الملهمة من المنطقة والعالم، ضمن خمس منصات متخصصة في قضايا وتحديات وطموحات رواد الأعمال، وينظم 30 ورشة عمل ومجموعة من الجلسات والعروض التقديمية القائمة على التحليل والتفكير النقدي للتعريف بعناصر بناء قادة التغيير. وفي عرض موسيقي آخر، يشارك بيغ هاس، وهو أول مذيع سعودي يُدخل مجال موسيقى «الهيب هوب» إلى قائمة برامج الراديو، من خلال برنامجه عبر إذاعة «Pulse 95»، التابعة لـ«هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون».
صناعات إبداعية وحول مكانة الفنون في ثقافة التغيير وريادة الأعمال قالت نجلاء المدفع، الرئيس التنفيذي لمركز الشارقة لريادة الأعمال شراع: «نؤكد على أن ثقافة ريادة الأعمال شاملة لجميع نواحي الحياة بما فيها الفنون والقضايا الوجدانية، ولا نريد لرواد الأعمال أن تشغلهم أعمالهم عن تغذية روحهم بأجمل الإنتاجات الفنية الإنسانية، إلى جانب ذلك هناك نمو ملحوظ في قطاع الصناعات الإبداعية التي تتضمن الفنون، وهناك فرص كبيرة للاستثمار وتأسيس الشركات في هذا القطاع، ونأمل أن نشهد المزيد رواد الأعمال الذين يبدعون في الارتقاء بالقطاع ويضيفون لمساتهم الخاصة على منتجاته وجمالياته».
وجهة دولية ومن جانبه، قال حسين المحمودي، المدير التنفيذي لـ«مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار»: إنه من خلال تنظيم دورة هذا العام من المهرجان للمرة الأولى في المجمع، المقر الجديد لـ«شراع»، يأتي هذا التعاون ترجمةً للخطط المشتركة بين المجمع و«شراع» لدعم الشركات الناشئة وتعزيزاً لرؤية المجمع في تعزيز مكانة الشارقة بوصفها بيئة حاضنة للشركات الناشئة، ومركزاً عالمياً رائداً في مجال الابتكار والبحوث وريادة الأعمال. وأضاف المحمودي «نسعى في (مجمّع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار) إلى تطوير وإدارة منظومة ابتكار تشجّع على البحث والتطوير وتدعم الأنشطة المؤسسية والتعاون ثلاثي الأطراف بين قطاعات الصناعة والحكومة والأوساط الأكاديمية، بما يتماشى مع رؤية المجمع، بالإضافة إلى إنشاء بيئة مواتية تساعد على الابتكار والإبداع من خلال إنشاء مجمّع جذّاب ومستدام، بهدف ترسيخ مكانة دولة الإمارات وتعزيزها كوجهة دولية في مجالات البحوث والتكنولوجيا وتحفيز الاستثمار».