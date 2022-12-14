«مهرجان أم الإمارات».. عنوان البهجة

لكبيرة التونسي (أبوظبي)

يواصل «مهرجان أم الإمارات» فعالياته الاستثنائية على كورنيش أبوظبي، حاملاً البهجة والمرح للزوار بجميع فئاتهم وجنسياتهم، وسط أجواء مليئة بالمغامرة والتشويق خاصة في «متنزه التسلية»، ليرضي تطلعاتهم وأذواقهم، حيث يقدم هذا الحدث العالمي الأبرز في المنطقة فعالياته الترفيهية بلا انقطاع، إلى جانب احتفالات دولية وفنون غامرة ومتعة عائلية للجميع.

يستقبل المهرجان، الذي يستمر حتى 18 ديسمبر الجاري، الزوار بباقة من الفعاليات المفعمة بكل ما هو ممتع ومشوق، ليستمتع رواده بالكم الهائل من الأنشطة الغامرة وعروض الموسيقى المباشرة التي تهز الأرجاء، بالإضافة إلى عدد من المأكولات الشهية والمشروبات اللذيذة، في 6 مناطق مميزة وهي: عالم الإبداع، منطقة التشويق، متنزه التسلية، بستان التذوّق، ساحة العروض، وحيّ التسوّق»، وهذه المناطق تم تصميمها بشكل يمتع الزوار من جميع الأعمار.

ترفيه وابتكار

يحمل المهرجان كل عام ألعاباً وفعاليات مبهرة ترضي تطلعات هذا الجيل من الصغار واليافعين ضمن أجواء استثنائية، لتكتمل الصورة التي تتمازج مع الحدث وعنصر التشويق والتصميم والإضاءة والألوان ناهيك عن الفضاء المبهج، مما يلهب الحواس ويدفع الكثيرين لزيارة المهرجان أكثر من مرة، ليستكشف الزائر عالماً من الترفيه والابتكار، والذي يتماشى مع تطلعات هذا الجيل، الذي يلمس كل جديد بمنافذ البيع بالتجزئة والشركاء الإقليميين والدوليين يومياً طوال مدة المهرجان، ويستمتع بقضاء الوقت مع أفراد الأسرة والأصدقاء في الألعاب والأنشطة التي تظهر أواصر العلاقة وروح التنافس بينهم، ليخوض الجميع رحلة لا مثيل لها.

بيت المرح

تجذب الفعاليات المختلفة الأطفال من مختلف الجنسيات والأعمار، ضمن أجواء مثالية وآمنة، ومنها جولات الكرنفال وورش العمل الإبداعية وألعاب الواقع الفعلي والمعزز التي تعتمد على التفاعل والتعاون بين المشاركين لإذكاء روح المنافسة، منها ما هو داخل الصالات المجهزة بأحدث التقنيات، ومنها ما يتيح الفرصة للاستمتاع في الهواء الطلق، إضافة إلى العروض البهلوانية وتسلق الحبال والتأرجح، حيث خصصت مساحات خارجية مجانية يجد فيها كل طفل متعة غير محدودة، في ظل أجواء مليئة بالمرح والترفيه خاصة في منطقة «متنزه التسلية» التي توفر حزمة من الفعاليات والأنشطة والتحديات والمسابقات المليئة بالمرح، وتبث البهجة في نفوس الجميع، إضافة إلى جولات بيت المرح «فان هاوس» و«أنيما»، وألعاب تنمي مهارات الصغار.

ألعاب تنافسية

تسهم فعاليات «مهرجان أم الإمارات»، في توطيد العلاقات الاجتماعية بين جميع الجنسيات المتوافدة يومياً على ساحته، حيث تغمرهم بالسعادة ، ضمن عالم مليء بالنشاط والصحّة البدنية والنفسية، مما يمنح سكان إمارة أبوظبي والمنطقة سعادة كبيرة، لاسيما مع توفير مشرفين ولوحات إرشادية لمساعدة الزوار، إضافة إلى متعة ممارسة سباقات السيارات وتجربة لعبة الكنغر وركوب الطائرات التي تدور في الهواء الطلق وركوب الأحصنة الطائرة.

أما ألعاب المسابقات فتخلق نوعاً من التنافسية، خاصة لعبة كرة السلة، ورمي الكرات، وصيد البطات، كما تشكل الأكشاك الصغيرة فرصة لربح العديد من الدببة والشخصيات المحببة لدى الأطفال، ولا تقتصر هذه الألعاب التحفيزية على الصغار، بل يدخل الكبار في منافسة كبيرة مع بعضهم بعضاً للفوز بدببة بحجم كبير، مما يضفي أجواء من السعادة إثر الشعور بالفوز.

لعبة «فيرسوس»

يحرص «مهرجان أم الإمارات» سنوياً على تقديم أفكار إبداعية، تتماشى مع تطلعات جمهوره، وهذا يتجسد في العديد من ألعاب الواقع الافتراضي، وهي ألعاب جماعية تفاعلية، ومن بينها لعبة «فيرسوس»، وعن هذه اللعبة، قال صائل سما القادم من كندا «هذه اللعبة تتم عن طريق نظارات العالم الافتراضي، وقد تم تطويرها ودخلنا بها إلى الإمارات من بوابة هذا المهرجان، وهي تجربة تتمثل في مشاركة فريق يتكون من 4 أو 6 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 12 عاماً وما فوق، حيث يلعبون مع بعضهم بعضاً بشكل حماسي، ويتحول كل لاعب إلى «أفاتار» ليطارد خصومه، وعبر شاشة يمكن رؤيتها من خلال النظارات يسجل أرقاماً تحدد الفائز، وهي من الألعاب الذكية الجاذبة لكل الأعمار».