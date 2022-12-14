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«ضاحي».. يبهج الأطفال ويستقبل العائلات

«ضاحي» يكتسب شعبية كبيرة بين الأطفال (من المصدر)
15 ديسمبر 2022 00:32

الشارقة (الاتحاد)

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يشارك «ضاحي» الذي يجسد شخصية إماراتية وهوية مخصصة ترافق فعاليات مهرجان «ضواحي 11» الذي تنظمه دائرة شؤون الضواحي والقرى حالياً في «حديقة النوف 1» في مدينة الشارقة، الأسر والأطفال كافة في فعالياتهم ويستقبلهم في أركان المهرجان.
تهدف شخصية «ضاحي»، باعتبارها علامة مرافقة  لفعاليات مهرجان ضواحي، إلى نشر الفرح والتشويق والترفيه بين الأطفال والعائلات والزوار خلال فترة انعقاد المهرجان، والذي يتواصل حتى نهاية ديسمبر الجاري، حيث يظهر في الفعاليات كافة، ويقوم بالترحيب بزوار المهرجان، ومشاركتهم مجموعة من الأنشطة المتنوعة التي تحث على التقارب الأسري، ونشر السعادة والبهجة في كل مكان.
وتكتسب شخصية «ضاحي» الذي جاء اسمه متواكباً مع فكرة تأسيس مهرجان ضواحي، شعبية كبيرة بين الزوار، لاسيما الأطفال، في ظل الإقبال الكبير الذي يحققه المهرجان منذ انطلاقه وما يقدمه من عشرات الفعاليات اليومية والعروض الفلكورية والسيرك، بجانب مشاركات الدوائر الحكومية والقطاع الخاص.
ويعكس وجود «ضاحي» بزيه الإماراتي الجهود المبذولة لرسم المسار الدقيق الذي تنتهجه الشخصية في التواصل مع الأسر والأطفال، وكيفية ترسيخ العادات الاجتماعية، وتحقيق العوائد الإيجابية في لم شمل الأسر، وتعزيز الترابط فيما بينها في الفعاليات المنفذة كافة، وزخم المشاركات، لاستغلال الإجازة الحالية للمدارس بوصفها متنفساً متكاملاً وهادفاً للكبار والصغار.

الإمارات
مهرجان ضواحي
الشارقة
دائرة شؤون الضواحي والقرى
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