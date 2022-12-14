مهرجان الشيخ زايد.. تراث وموسيقى وترفيه

أبوظبي (الاتحاد) يستضيف مهرجان الشيخ زايد يوم 16 ديسمبر الجاري، حفلاً غنائياً يجمع الفنانين الإماراتيين محمد البريكي ومحمد الصقري، في ليلة ساهرة من ليالي المهرجان على مسرح القرية التراثية في التاسعة مساء، حيث يقدمان للجمهور مجموعة من أشهر أغانيهما.
تلقى الحفلات الموسيقية والغنائية التي ينظمها المهرجان، رواجاً كبيراً لدى زوار المهرجان، الذين يستمتعون بأجواء عائلية ترفيهية فنية يغمرها البهجة في الهواء الطلق.
وبالموازاة مع الاحتفالات الغنائية والموسيقية، فإن المهرجان يقدم لجمهوره أروع عروض الألعاب النارية التي تزين سماء الوثبة، أسبوعيّاً كل يوم سبت، طيلة فترة المهرجان عند العاشرة مساءً، مع أنغام الموسيقى الخلابة، وعروض نافورة الإمارات المُمتعة، والليزر، والهولوجرام وغيرها الكثير.
كما تلقى شاشات عرض مباريات «كأس العالم 2022»، المنتشرة في أرجاء المهرجان إقبالاً كبيراً، حيث تمنح هذه الشاشات الزوارمن محبي كرة القدم، الفرصة لمشاهدة المباريات، وتشجيع المنتخبات العالمية لكرة القدم.
ويشهد المهرجان بشكل يومي حزمة من الفعاليات والعروض الفلكلورية والفنية العالمية المبهرة، بما يعزز مكانته الرائدة ضمن أهم المهرجانات الثقافية والترفيهية العالمية، حيث حيث تقدم أجنحة الحضارات العالمية عروضاً كرنفالية ترفيهية واستعراضات فنية وثقافية فلكلورية عالمية تجوب ساحات المهرجان وأجنحته، لتتحوّل منطقة المهرجان إلى كرنفال فني عالمي.
كما يستطيع زوار المهرجان التنقل بين الأجنحة ومشاهدة ألوان الفنون الشعبية التي تشتهر بها كل دولة من رقصات وموسيقى وأهازيج، تقدمها فرق متخصصة على المسارح التي تم توزيعها على كل جناح من أجنحة الحضارات العالمية، ويزيد من بهجتها وجمالها الأزياء الفلكلورية التي ترتديها الفرق الشعبية، وتعكس ثقافة كل دولة وتراثها.