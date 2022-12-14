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«جيمس ويب» يلتقط صوراً لأبعد ما رأته العين البشرية بالكون

«جيمس ويب» يلتقط صوراً لأبعد ما رأته العين البشرية بالكون
14 ديسمبر 2022 20:58

رصد تلسكوب «جيمس ويب» التابع لوكالة الفضاء الأميركية «ناسا» صوراً لثلاث مجرات حلزونية الشكل تشكلت قبل نحو 10 مليارات عام.

وقال تقرير نقله موقع «سكاي نيوز»، عن صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، ليل الثلاثاء الأربعاء، إن هذه المجرات هي أبعد مجرات تراها العين البشرية حتى الآن.

وقال علماء فلك إن هذه المجرات تكونت في مرحلة الكون المبكر، وتحديداً فيما يعرف بـ«الظهر الكوني». كذلك تمكن تلسكوب جيمس ويب من رصد صور تفصيلية لأجرام سماوية تنتمي إلى فترة الكون المبكر.

وفي الفترة الواقعة بين 8 إلى 10 مليارات سنة، كانت هذه المجرات بنصف حجم كتلتها النجمية الحالية، مما يجعل هذه المجموعة أبعد ما التقطته العين البشرية.

وفي الماضي، تمكنت تلسكوبات سابقة مثل «هابل» من التقاط صور لهذه المجرات، لكن صور «جيمس ويب» تمتاز بأنها تفصيلية أكثر، وهذا يساعد العلماء في فهم تفاصيل هذه الأجرام السماوية ومميزاتها، وفك لغز المجرات الحلزونية.

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
محطة الفضاء الدولية
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