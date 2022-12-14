علي الحجار يحيي أولى السهرات الختامية لـ«منشد الشارقة»
شعار برنامج منشد الشارقة
14 ديسمبر 2022 18:08
الشارقة (الاتحاد) تنطلق مساء غدٍ أولى السهرات الختامية للدورة الـ14 من برنامج «منشد الشارقة»، الذي تنظمه قناة الشارقة، التابعة لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، بمشاركة 12 متسابقاً تأهلوا إلى التصفيات النهائية، ويكون الجمهور على موعد مع المطرب المصري علي الحجار، الذي يحيي السهرة الأولى على مسرح المجاز بالشارقة بباقة من أشهر أغانيه.
يتميّز الحجّار بقوة صوته وعذوبته، وقد أصدر خلال مسيرته المهنية الطويلة، عدداً كبيراً من الألبومات الغنائية، وشارك في باقة متنوعة من الأعمال التلفزيونية والسينمائية، وأصبحت أغانيه راسخة في ذاكرة جمهور الفن الهادف.
وتشهد السهرة الأولى تنافس 12 منشداً من بين المتأهلين للدورة الجديدة من البرنامج وهم: عبدالعزيز علوي من السعودية، ويحي نادي من مصر، وعبدالباري كروم من الجزائر، وعزالدين العيساوي من المغرب، ومحمد المشاعلة من الأردن، وعدي الأخرس من فلسطين، وعيسى شموط من سوريا، وسلطان داود آل علي من الإمارات، وعبدالله العمري من لبنان، ومخلد الجابري من سلطنة عُمان، ومحمد الرفاعي من العراق، ومحمد الوافي إدريس من ليبيا. فيما تستضيف السهرة الثانية، التي تنطلق السبت 17 ديسمبر الجاري، «فرقة التراث الموسيقية» بقيادة مصطفى حمدو، الفائز بلقب الدورة الرابعة من برنامج «منشد الشارقة»، وتقدم باقة من الأناشيد التراثية العربية بمصاحبة آلات موسيقية تقليدية. أما في السهرة الختامية الثالثة والأخيرة التي فتنطلق مساء الأحد 25 ديسمبر الجاري، وتشهد إعلان اسم الفائز بلقب «منشد الشارقة» فتستضيف الفنان حمود الخضر، المغني والمنتج الموسيقي الكويتي المعروف بفنّه الهادف، والذي أصدر ألبومات عدة، وأبرزها «ماذا بعد؟»، و«أصير أحسن»، و«فكرة».