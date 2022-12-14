زينوفر فاطمة: «لا يوجد مخرج».. سينما الغموض والتشويق
زينوفر فاطمة
14 ديسمبر 2022 17:15
دبي (الاتحاد) بعد نجاح فيلمها القصير«آية» الحائزجوائزعالمية، تعود المخرجة والمنتجة السينمائية «زينوفر فاطمة» إلى أفلام الرعب والإثارة من خلال المسلسل الحصري على يوتيوب، «لايوجد مخرج» (no way out).
سلسلة أفلام الرعب والتشويق القصيرة التي بدأت بالتعاون بين شركة «زين برودكشن» والعلامة الشهيرة لغرفة الهروب «نو واي أوت دبي»، والتي تدور قصته حول مجموعة أفراد يقومون بزيارة غرفة الهروب بعد اختيارهم للمشاركة في فيلم رعب، ومعرفتهم بشروط المشاركة والاختيار، يبدأون بالشك بوجود قوى خفية كبرى تشارك في اللعبة.
وصل الجزء الأول من الفيلم القصير، والمتاح للعرض على قناة «هاوس اوف زين»على اليوتيوب، إلى مستوى غير مسبوق من الشعبية، وعن ذلك تقول زينوفر فاطمة: بعد النجاح والجماهيرية التي لقيها فيلم «نو واي أوت»، قررنا المتابعة وتوسيع الاحداث ليصبح سلسلة من الحلقات.
وزينوفر فاطمة، أنتجت وأخرجت أكثرمن 20 فيلماً قصيراً خلال حياتها المهنية التي امتدت لخمس سنوات، تناولت فيها قضايا اجتماعية مثل الابتزازعبر الإنترنت والاكتئاب وحتى العنف المنزلي.
يضم فريق «لايوجد مخرج» (no way out)، خمسة شخصيات بارزة ومؤثرة في دولة الإمارات، يخوضون مغامرة غير متوقعة ستربطهم معاً مدى الحياة، ومن بين هؤلاء زينوفر فاطمة، بالإضافة الى المؤثر في مجال الموضة ونمط الحياة محمد جنيد، ومقدم البرامج الشهير «جو موهان»، وممثل شاب ناشئ وعارضة الأزياء شيترانغ شوهان.
وبالاضافة الى سلسلة أفلام الرعب والإثارة القصيرة، تعمل زينوفر فاطمة على فيلمها الطويل الأول «ما وراء الحدود»، وهو دراما رياضية تسلط الضوء على مراحل السقوط والصعود لرياضي ناشئ، ومثابرته ضد التحديات ومصاعب الحياة، وهو حالياً في مرحلة الإعداد والمحادثات ليتم توزيعه دولياً، ومن المقرر إطلاق الفيلم في أوائل 2023.
«لايوجد مخرج» في جزئه الثاني، حالياً في مرحلة الإعداد النهائية، ومن المقرر إطلاقه في ديسمبر الجاري، وسيكون متاحاً للعرض حصرياً على قناة «هاوس اوف زين» على الـ«يوتيوب».