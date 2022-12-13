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«تويتر» تستأنف خدمة الاشتراك المدفوع

«تويتر» تستأنف خدمة الاشتراك المدفوع
14 ديسمبر 2022 02:14

نيويورك (أ ف ب) 

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أعاد إيلون ماسك، مالك «تويتر»، إطلاق خدمة الاشتراك الجديدة في الشبكة التي تتضمّن الحصول على علامة توثيق الحساب، بعد إطلاق صيغة أولى أعقبها انتشار حسابات مزيّفة وفوضى. وفعّلت الشركة خدمة الاشتراك تدريجياً تلبية لأبرز اهتمامات مستخدمي تويتر المستعدين لدفع الأموال، مقابل حصول حساباتهم على علامة التوثيق الزرقاء للأفراد والذهبية لحسابات الشركات، والرمادية لحسابات المؤسسات الحكومية.
وشددت «تويتر» هذه المرة شروط الحصول على توثيق الحساب، إذ ينبغي على المستخدم أن يكون قد فتح حسابه قبل 90 يوماً على الأقلّ وربطه برقم هاتف حقيقي.

تويتر
إيلون ماسك
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