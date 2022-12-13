دمية فيلم «إي تي» الفضائية في المزاد

لوس أنجلوس (أ ف ب)

تطرح دار «جوليانز اوكشنز» دمية الكائن الفضائي في فيلم «إي تي»، في مزاد يُنظّم السبت، بعد 40 عاماً على عرض الفيلم.

وتعرض الدار الدمية التي يبلغ طولها متراً واحداً، مقابل سعر يتراوح بين مليونين وثلاثة ملايين دولار. وقد يتجاوز المبلغ الذي ستُباع به الدمية هذا التقدير بكثير.

وتمثل الدمية الصغيرة ذات الإطار المصنوع من الألمنيوم والكابلات المكشوفة تحفة هندسية، إذ تتألف من 85 مفصلاً ميكانيكياً تتيح تحريك الأنف والعينين والجفون والرقبة والذراعين.. ما يضخ حيوية بهذا المخلوق الفضائي الذي أسرت صداقته مع الطفل إليوت، العالم بأسره.