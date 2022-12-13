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ياسمين سيلبرج ملكة جمال العالم

ياسمين سيلبرج ملكة جمال العالم
14 ديسمبر 2022 02:14

توجت الألمانية ياسمين سيلبرج، ملكة جمال العالم 2022، بعد أداء مميز خلال نهائيات المسابقة التي أقيمت في طوكيو باليابان، وتفوقت ياسمين على 65 مرشحة وانتزعت اللقب لتصبح رابع ممثلة لألمانيا تحصد اللقب.
وخلفت ياسمين ملكة جمال 2019 التايلاندية، التي احتفظت بالتاج لأكثر من ثلاث سنوات نظراً لإلغاء نسختي 2020  و2021 من المسابقة بسبب جائحة كورونا.
وحلت ستيفاني أمادو من جمهورية الرأس الأخضر، وصيفة أولى للملكة، وتاتيانا كالميل من بيرو وصيفة ثانية، وفازت بالمركز الثالث ناتاليا لوبيز كاردونا من كولومبيا، فيما صنفت سيلين سانتوس من جمهورية الدومينيكان رابعة.
أبوظبي (وكالات)

ملكة جمال العالم
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