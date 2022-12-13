11 مليوناً يحتفلون بعيد «غوادالوبي»

مكسيكو (أ ف ب)

أحيت المكسيك عيد سيدة غوادالوبي، في احتفالات استقطبت 11 مليون شخص شاركوا في مسيرة بشوارع العاصمة. وزار 5 ملايين معبد العذراء غوادالوبي خلال أربع وعشرين ساعة، على ما أظهرت أرقام وفرتها رئيسة بلدية مكسيكو سيتي كلوديا شينباوم.

وجرى تعليق الاحتفالات عام 2020، بسبب جائحة كورونا، ثم أقيمت عام 2021 مع فرض قيود مرتبطة بالجائحة، فيما شارك فيها سنة 2019، أكثر من عشرة ملايين زائر. وخلال احتفال العالم الحالي، أدّى المشاركون في مختلف أنحاء المكسيك ودول أميركا اللاتينية الأخرى أغنيات بأسلوب مارياتشي الموسيقي.