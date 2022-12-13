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دنيا

أعضاء في الكونجرس الأميركي يريدون حظر «تيك توك»

شعار تطبيق تيك توك
13 ديسمبر 2022 22:09

أعلن عضو مجلس الشيوخ الأميركي الجمهوري ماركو روبيو، اليوم الثلاثاء، عن تشريع مدعوم من أعضاء من الحزبين الجمهوري والديمقراطي لحظر تطبيق التواصل الاجتماعي الشهير «تيك توك».

وقال مكتب روبيو، في بيان صحفي، إن التشريع سيحظر جميع المعاملات من جانب أي شركة تواصل اجتماعي في الصين وروسيا أو تخضع لنفوذهما.

ويرعي النائبان الجمهوري مايك جالاجر والديمقراطي راجا كريشنامورثي تشريعاً مماثلاً في مجلس النواب.

وقالت وكالة «رويترز» للأنباء، إن الشركة المالكة لتطبيق «تيك توك» لم ترد على طلب للتعليق على الخبر.

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المصدر: رويترز
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