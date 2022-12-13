«أكسبوجر».. يجمع مصوري العالم 9 فبراير

الشارقة (الاتحاد)

يعود المهرجان الدولي للتصوير «أكسبوجر»، الحدث الأكبر من نوعه في العالم، ليحتفي بنخبة جديدة من أبرز محترفي التصوير في العالم، ويعرض تجاربهم ومغامراتهم في التقاط صور تسجل أسماءهم في تاريخ التصوير الفوتوغرافي، وتسرد حكايا القضايا التي يتبنونها، وذلك في دورته السابعة في الفترة من 9 إلى 15 فبراير 2023 بـ«مركز إكسبو الشارقة».

يُعدّ «أكسبوجر» الذي ينظمه المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، الحدث الأكثر تأثيراً وتخصصاً في فنون التصوير وقضايا المصورين وإبراز دورهم في خدمة القضايا العامة على مستوى العالم، فإلى جانب المعارض الفردية والجماعية وورش العمل والجلسات التي يقدمها، يفتح المهرجان المجال أمام المصورين من مختلف أنحاء العالم للفوز بجائزتي «جوائز أكسبوجر العالمية للتصوير»، والثانية «جائزة المصور الصحفي المستقل». ويشهد «أكسبوجر» كل عام ازدياداً في أعداد الحضور، حيث ارتفعت بنسبة 125% بين عامي 2021 و2022، كما يحظى المهرجان هذا العام بارتفاع ملحوظ في عدد المشاركات، ونمو تصاعدي في جوائزه المقدمة منذ انطلاقه في عام 2016، حيث يستقبل هذا العام عدداً أكبر من الطلبات بنسبة 80% في إطار «جوائز أكسبوجر العالمية للتصوير»، وزيادة بنسبة 54% في الطلبات المقدمة ضمن «جائزة المصور الصحفي المستقل» في نسختها الثانية.

وتضم لجنة التحكيم ضمن الفئتين الرئيستين للجوائز مجموعة من أشهر المحترفين والنقاد والخبراء في هذا المجال، لتقييم 17.330 مشاركة من 180 دولة.

وقال طارق سعيد علاي، مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة: «سرعان ما تحوّل المهرجان الدولي للتصوير (أكسبوجر) إلى منصة عالمية للفن المرئي، ونحن فخورون بتنظيم هذا الحدث الذي يحتفي بفن التصوير باعتباره قاعدة أساسية تنطلق منها معظم الفنون الإبداعية الأخرى، ويسرّنا في الشارقة أن نرحّب بنخبة من خبراء هذه الصناعة وعشاق التصوير من أجل منحهم التقدير والدعم الذي يستحقونه».