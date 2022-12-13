دواء قيد التجربة يظهر فعالية كبيرة في علاج السرطان
غرافيك يجسد خلايا سرطانية
13 ديسمبر 2022 20:17
قال باحثون أميركيون إن علاجا قيد الاختبار أظهر فعالية كبيرة في علاج السرطان خلال تجربتين سريريتين.
وقد نجح العلاج الجديد، الذي يجعل الجهاز المناعي يقتل الخلايا السرطانية لنخاع العظام، لدى ما يصل إلى 73% من المرضى، وفقًا للباحثين من معهد "Tisch" للسرطان في كلية الطب Icahn في منطقة مونت سيناي بولاية نيويورك الأميركية.
العلاج، المعروف باسم الجسم المضاد ثنائي الخصوصية (bispecific antibody)، يرتبط بكل من الخلايا التائية وخلايا الورم النخاعي المتعدد (multiple myeloma cells) ويوجه الخلايا التائية، خلايا الدم البيضاء التي يمكن تجنيدها لمحاربة الأمراض، لقتل خلايا المايلوما المتعددة. ووصف الباحثون هذه الاستراتيجية بأنها "إعادة جيشك إلى العدو".
لوحظ نجاح العلاج المناعي، المسمى "تالكيتاماب" (talquetamab)، في المرضى الذين كان سرطانهم مقاومًا لجميع علاجات خلايا الورم النخاعي المتعدد المعتمدة. يستخدم هذا العلاج الجديد هدفًا مختلفًا عن العلاجات الأخرى المعتمدة: مستقبِل يتم التعبير عنه على سطح الخلايا السرطانية.
اختبر Talquetamab في تجارب المرحلتين الأولى والثانية. أقرت تجربة المرحلة الأولى، التي أبلغ عنها في مجلة New England Journal of Medicine، جرعتين موصى بهما. وقد تم اختبارهما في تجربة المرحلة الثانية. وأعلن عن نتائج تجربة المرحلة الثانية في الاجتماع السنوي للجمعية الأميركية لأمراض الدم (American Society of Hematology) يوم السبت 10 ديسمبر الجاري. عولج جميع المشاركين في الدراسة سابقًا بثلاثة علاجات مختلفة على الأقل دون تحقيق نتيجة دائمة، مما يشير إلى أن عقار "تالكيتاماب" يمكن أن يوفر أملًا جديدًا للمرضى المصابين بالسرطان النخاعي المتعدد الذي يصعب علاجه.
قال أجاي شاري، مدير الأبحاث السريرية في برنامج الورم النخاعي المتعدد في معهد "Tisch" للسرطان والمؤلف الرئيسي لكلا الدراستين: "هذا يعني أن ما يقرب من ثلاثة أرباع هؤلاء المرضى يتطلعون إلى فرصة جديدة للحياة"، مضيفا "تسبب عقار تالكيتاماب في استجابة كبيرة بين المرضى الذين يعانون من الورم النخاعي المتعدد المعالج مسبقًا أو المنتكس أو المقاوم للعلاج، وهو ثاني أكثر أنواع سرطان الدم شيوعًا".
ما يقرب من جميع مرضى الورم النخاعي المتعدد الذين يتلقون علاجات قياسية ينتكسون باستمرار. المرضى الذين ينتكسون أو يصبحون مقاومين لجميع علاجات الورم النخاعي المعتمدة لديهم احتمال ضعيف في العيش. لذلك، هناك حاجة ماسة إلى علاجات إضافية. ورغم أن تجربة المرحلة المبكرة مصممة لاكتشاف مدى تحمل العلاج وإيجاد الجرعة الآمنة منه، فإنها تعد خطوة مهمة في تطوير الدواء.
ضمت هذه المرحلة الأولى من التجربة السريرية 232 مريضًا في العديد من مراكز السرطان في جميع أنحاء العالم بين يناير 2018 ونوفمبر 2021. تلقى المرضى مجموعة متنوعة من الجرعات من العلاج إما عن طريق الوريد أو عن طريق الحقن تحت الجلد. ستركز الدراسات المستقبلية على الجرعات التي تُعطى فقط تحت الجلد إما أسبوعيًا أو كل أسبوعين.
تم التحقق من صحة نتائج الفعالية والسلامة في دراسة المرحلة 1 واعتمدت في تجربة المرحلة 2 المقدمة في الجمعية الأميركية لأمراض الدم. تضمنت المرحلة الثانية من التجربة 143 مريضًا عولجوا بجرعة أسبوعية و145 مريضًا عولجوا بجرعة نصف شهرية أعلى.
وقال الدكتور شاري إن معدل الاستجابة الإجمالي في هاتين المجموعتين كان حوالي 73%. تم الحفاظ على معدل الاستجابة في جميع المجموعات الفرعية المختلفة التي تم فحصها، باستثناء المرضى الذين يعانون من شكل نادر من الورم النخاعي المتعدد الذي يمتد أيضًا إلى الأعضاء والأنسجة الرخوة. كان لدى أكثر من 30% من المرضى في كلتا المجموعتين استجابة كاملة (لم يتم الكشف عن العلامات الخاصة بالورم النخاعي) أو أفضل، وحوالي 60% لديهم "استجابة جزئية جيدة جدًا" أو أفضل (مما يشير إلى انخفاض السرطان بشكل كبير ولكن ليس بالضرورة أن يكون منخفضًا إلى الصفر).
كان متوسط الوقت للاستجابة القابلة للقياس حوالي 1.2 شهر في كلتا مجموعتي الجرعات ومتوسط مدة الاستجابة حتى الآن هو 9.3 شهر مع الجرعات الأسبوعية. يواصل الباحثون جمع البيانات حول مدة الاستجابة في المجموعة التي تتلقى 0.8 مجم/ كجم كل أسبوعين وللمرضى في كلتا مجموعتي الجرعات الذين لديهم استجابة كاملة أو أفضل.
كانت الآثار الجانبية متكررة نسبيًا، ولكنها عادة ما تكون خفيفة. عانى حوالي ثلاثة أرباع المرضى من متلازمة إطلاق السيتوكين، وهي مجموعة من الأعراض بما في ذلك الحمى الشائعة مع العلاجات المناعية. وعانى حوالي 60% من آثار جانبية متعلقة بالجلد مثل الطفح الجلدي، أبلغ نصفهم عن تغيرات في حاسة التذوق، وحوالي نصفهم أبلغوا عن اضطرابات في الأظافر. قال الباحثون إن قلة قليلة من المرضى (5 إلى 6%) توقفوا عن علاج "التالكيتامب" بسبب الآثار الجانبية.
يشير معدل الاستجابة، الذي لوحظ في الدراسة، والذي أوضح الدكتور شاري أنه أعلى من معظم العلاجات المتاحة حاليًا، إلى أن عقار "تالكيتاماب" يمكن أن يوفر خيارًا قابلاً للتطبيق للمرضى الذين توقف الورم النخاعي لديهم عن الاستجابة لمعظم العلاجات المتاحة، مما يوفر فرصة لإطالة العمر.