الأربعاء 14 ديسمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

سجن زوجين أميركيين بتهمة تعذيب ابنهما

تعبيرية
13 ديسمبر 2022 20:16

أُخضع زوجان أميركيان للتحقيق في أوغندا لارتكابهما «أعمال تعذيب شديد» في حق ابنهما بالتبني البالغ عشر سنوات، على ما أعلنت الشرطة الأوغندية الثلاثاء.

وأكّدت الشرطة في بيان، أنّ الرجل والمرأة، وكلاهما يبلغ الثانية والثلاثين، أُخضعا الجمعة للتحقيق وجرى اقتيادهما إلى سجن لوزيرا الذي يحظى بحراسة مشددة ويقع على أطراف العاصمة كمبالا.

وأشار محضر الاتهام إلى أنّ الزوجين «عذّبا بصورة مستمرة» الطفل الذي التحق بمؤسسة لذوي الاحتياجات الخاصة بين عامي 2020 و2022.

وأبلغ جيران الزوجين السلطات بما يحدث.

وخلال مداهمتها منزل الزوجين، عثرت الشرطة على مشاهد التقطتها كاميرات المراقبة تُظهر الطفل وهو مجبر على الجلوس القرفصاء في «وضع غير مريح»، و«لم يُوَفَّر له سوى طعام بارد كما أُجبر على النوم على خشبة من دون فراش أو وسادة».

والطفل هو أحد الأبناء الثلاثة بالتبني للزوجين اللذين وصلا إلى أوغندا عام 2017 للتطوّع في منظمة غير ربحية تتخذ من الولايات المتحدة مقرّاً وأقاماً في جينجا قبل انتقالهما إلى ناغورو، إحدى الضواحي الراقية لكمبالا، بهدف العمل في شركة ناشئة.

وكانت الحكومة الأميركية فرضت عام 2020 عقوبات على شبكة تبنٍّ كانت تساهم في انضمام أطفال أوغنديين من غير الأيتام إلى عائلات في الولايات المتحدة.

 

أخبار ذات صلة
فرنسا.. أحكام بالسجن بشأن هجوم نيس في 2016
البيت الأبيض بصدد الإعلان عن مساعدات عسكرية لأوكرانيا
المصدر: وكالات
السجن
أميركا
السجن المؤبد
سجن
آخر الأخبار
البرلمان الأوروبي يسلم جائزة سخاروف للشعب الأوكراني
عربي ودولي
الشعب الأوكراني يحصل على جائزة "سخاروف"
اليوم 17:54
توزيع مساعدات غذائية على أوكرانيين قرب العاصمة كييف
عربي ودولي
الاتحاد الأوروبي يقدم مساعدة مالية كبيرة إلى أوكرانيا
اليوم 17:49
مقتل 4 أشخاص بعد انقلاب قارب مهاجرين في القنال الإنجليزي
عربي ودولي
مقتل 4 أشخاص بعد انقلاب قارب مهاجرين في القنال الإنجليزي
اليوم 17:46
سوق دبي المالي
الاقتصادي
الأسهم الإماراتية تغلق خضراء بتداولات 1.7 مليار درهم
اليوم 17:44
الذهب يستقر بعد أن وصل إلى أعلى مستوى خلال 5 أشهر
الاقتصادي
استقرار أسعار الذهب وسط ترقب قرار الفائدة الأميركية
اليوم 17:42
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©