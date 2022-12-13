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«ضرب نار».. يؤجل «البلدوزر»

«ضرب نار».. يؤجل «البلدوزر»
13 ديسمبر 2022 20:13

سعيد ياسين (القاهرة)

قرر أحمد العوضي تأجيل تصوير فيلمه السينمائي الجديد «البلدوزر» لتركيزه على إنجاز مسلسل «ضرب نار»، المقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل، ويجسد فيه شخصية شاب صعيدي يعيش في سوهاج ويطلق عليه لقب «الكوماندا»، ويتناول العمل عدداً من المشاكل والقضايا، وفي مقدمتها الثأر.

جاء من أسباب التأجيل أيضاً ارتباط مخرج الفيلم طارق العريان بخوض تجربته الأولى في الدراما التلفزيونية، عبر مسلسل «معاوية»، الذي يُصور حالياً في تونس ويعرض خلال رمضان المقبل. وكان العوضي تدرب خلال الفترة الماضية على عدد من الرياضات المهمة، استعداداً لدوره في «البلدوزر» الذي يعد أول عمل سينمائي عربي عن فنون القتال المختلطة، وهي رياضة قتالية ذات تقنيات ومهارات مختلفة، تمثل مزيجاً من فنون الدفاع عن النفس.

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