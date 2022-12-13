الأربعاء 14 ديسمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

هذه الظاهرة زادت في فرنسا أثناء وباء «كوفيد»

ممرضات يعالجن مريضا مصابا بكورونا في فرنسا
13 ديسمبر 2022 17:55

بعد انخفاض «غير مسبوق» لدى البالغين بين 2014 و2019، عاودت معدلات تدخين التبغ في فرنسا إلى الارتفاع عام 2021، خصوصاً لدى النساء والأشخاص الأقل تعليماً، وفق دراسة نُشرت نتائجها اليوم الثلاثاء تحدثت عن رابط بين هذا الوضع وأزمة «كوفيد-19».

ففي 2021، قال أكثر من ثلاثة بالغين من كل عشرة تتراوح أعمارهم بين 18 عاماً و75، إنهم يدخنون (31.9%)، وربعهم بشكل يومي (25.3%). ولتعليل هذه النتائج، اعتبرت هيئة الصحة العامة الفرنسية أنه «من غير الممكن استبعاد وجود أثر للأزمة الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بكوفيد-19».

وبالمقارنة مع 2020، لا تظهر هذه الأرقام تبدلا كبيرا. لكن مقارنة مع 2019، أي قبل بدء أزمة «كوفيد»، تعكس المعدلات الجديدة ارتفاعا في نسبة المدخنين التي كانت تبلغ حينها 30.4%.

ورغم عدم تسجيل ارتفاع «كبير» على العموم (25.3% في 2021 في مقابل 24% سنة 2019)، شهدت نسبة التدخين اليومي ارتفاعاً لدى النساء (23% في مقابل 20.7%) ولدى الأشخاص غير الحائزين على شهادات علمية (32% في مقابل 29%).

وأبدى وزير الصحة الفرنسي فرنسوا برون، اليوم الثلاثاء، قلقه من هذا «التراكم في المؤشرات السلبية»، مشيراً إلى أن «الأشخاص ذوي الأوضاع الأكثر تواضعاً والأكثر ابتعاداً عن الرعاية هم أكثر المدخنين».

وعلق عبر إذاعة «فرانس إنفو» المحلية قائلاً إن «هذا الازدياد المتجدد، مع حوالى 700 ألف شخص يعودون إلى التدخين، ليس نبأ ساراً على صعيد الوقاية».

أخبار ذات صلة
2022 أكثر السنوات حراً في فرنسا
«دبي الرياضي» يبحث التعاون مع القنصلية الفرنسية
المصدر: آ ف ب
التدخين
فرنسا
وباء كورونا
آخر الأخبار
البرلمان الأوروبي يسلم جائزة سخاروف للشعب الأوكراني
عربي ودولي
الشعب الأوكراني يحصل على جائزة "سخاروف"
اليوم 17:54
توزيع مساعدات غذائية على أوكرانيين قرب العاصمة كييف
عربي ودولي
الاتحاد الأوروبي يقدم مساعدة مالية كبيرة إلى أوكرانيا
اليوم 17:49
مقتل 4 أشخاص بعد انقلاب قارب مهاجرين في القنال الإنجليزي
عربي ودولي
مقتل 4 أشخاص بعد انقلاب قارب مهاجرين في القنال الإنجليزي
اليوم 17:46
سوق دبي المالي
الاقتصادي
الأسهم الإماراتية تغلق خضراء بتداولات 1.7 مليار درهم
اليوم 17:44
الذهب يستقر بعد أن وصل إلى أعلى مستوى خلال 5 أشهر
الاقتصادي
استقرار أسعار الذهب وسط ترقب قرار الفائدة الأميركية
اليوم 17:42
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©