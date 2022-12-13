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أسرار لم تعرفها من قبل عن فوائد البصل الأحمر

أسرار لم تعرفها من قبل عن فوائد البصل الأحمر
13 ديسمبر 2022 14:04

أعلن الدكتور ميخائيل غينسبورغ خبير التغذية الروسي، أن البصل الأحمر أكثر فائدة للصحة من البصل العادي لأنه يحتوي على نسبة عالية من مركبات الأنثوسيانين التي لها خصائص مضادة للأكسدة، وفقاً لـ RT.

ويشير الخبير في حديث تلفزيوني، إلى أن البصل الأحمر يعزز منظومة المناعة. 
ويقول: "أي شيء يقوي ويثبت غشاء الخلايا المناعية ويجعلها أكثر مقاومة للتلف، هو تعزيز لمنظومة المناعة".
ويضيف، بالإضافة إلى ذلك، يحسن البصل الأحمر عمل الكبد.

ويقول: "هناك مواد غذائية تزيد من الالتهابات مثل السكر والدهون "السيئة". وهناك أخرى تخفض من هذه الالتهابات. والكبد وفقا لوظائفه معرض للالتهابات. فهناك أمراض مزمنة مثل "مرض الكبد الدهني غير الكحولي"، الذي يمكن أن يتطور إلى التهاب الكبد الدهني وتليف الكبد. وهذا مرتبط بزيادة الدهون وقلة الحركة. ولكن تناول الثمار والخضروات المختلفة الألوان، يحمي الكبد من تطور هذا المرض".

ووفقا له يحتوي البصل الأحمر على مبيدات نباتية، لذلك له تأثير مضاد للبكتيريا ويحسن عمل الأمعاء. كما أن البصل الأحمر يخفض من مستوى ضغط الدم ويساعد على الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية.

ومن جانبه يقول الدكتور أغابكين: "ينخفض خطر الإصابة بسرطان الأمعاء بنسبة 17 بالمئة لدى الذين يتناولون البصل بانتظام".

المصدر: وكالات
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