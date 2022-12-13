الأربعاء 14 ديسمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

دراسة حديثة تؤكد فائدة "فيتامين د" للمخ

التعرض للشمس لفترات كافية يساهم في تكوين فيتامين د في الجسم
13 ديسمبر 2022 12:16

خلصت دراسة أميركية إلى أن ارتفاع نسبة فيتامين د في المخ يساعد في تحسين الوظائف الذهنية للانسان.

وتسلط الدراسة التي أجراها فريق بحثي من جامعة تافتس الأميركية ونشرت في الدورية العلمية "الزهايمر أند ديمنشيا: ذي جورنال أوف الزهايمر أسوسيشن" الضوء على أهمية معرفة دور المواد الغذائية والفيتامينات في 
تعزيز قدرة المخ على مقاومة بعض الحالات المرضية مثل الخرف والزهايمر. 

ومن المعروف أن فيتامين د يضطلع بدور مهم في كثير من الوظائف الحيوية بالجسم مثل الاستجابة المناعية وتقوية العظام، ويمكن الحصول على هذا الفيتامين من خلال تناول مأكولات مثل الأسماك أو بعض المشروبات مثل 
اللبن وعصير البرتقال، كما أن التعرض للشمس لفترات كافية يساهم في تكوين فيتامين د في الجسم. 

وتقول رئيسة فريق الدراسة كايلا شيا في تصريحات للموقع الإلكتروني "سايتيك ديلي" المتخصص في العلوم إن الغرض من هذه الدراسة هو "معرفة ما إذا كان فيتنامين د متواجد في المخ، وما إذا كان اختلال تركيزاته في 
المخ يقترن بتدهور الوظائف الذهنية.

في إطار الدراسة، اختبر الفريق البحثي أنسجة من المخ من 209 متطوعين في مشروع بحثي بدأ عام 1997 ويحمل اسم "راش ميموري أند إيدجينج بروجيكت" لدراسة مرض الزهايمر، وتوصلوا إلى أن تواجد فيتامين د بتركيزات مرتفعة في أربع مناطق في المخ يرتبط بتحسن الوظائف الذهنية.

وأضافت شيا: "لقد أصبحنا نعرف الآن أن فيتامين د متواجد بكميات معقولة داخل المخ، ويبدو أن وجوده مرتبط بالحد من تدهور الوظائف الذهنية، ولكن ما زال من الضروري إجراء مزيد من الأبحاث في إطار علم أمراض الأعصاب قبل أن نبدأ في وضع خطط التدخل العلاجي للاستفادة من هذه النتائج".

وحذر الباحثون من الافراط في الحصول على جرعات فيتامين د من خلال المكملات الغذائية كإجراء احترازي للحفاظ على الوظائف الذهنية، وأكدوا أن تناول هذه الفيتامين بكميات كبيرة ينطوي على أضرار بجسم الانسان. 

أخبار ذات صلة
هذا الفيتامين يساعد على الوقاية من الزهايمر والخرف
اختبار جديد لتشخيص ألزهايمر
المصدر: د ب أ
وظائف
فيتامين د
الزهايمر
آخر الأخبار
البرلمان الأوروبي يسلم جائزة سخاروف للشعب الأوكراني
عربي ودولي
الشعب الأوكراني يحصل على جائزة "سخاروف"
اليوم 17:54
توزيع مساعدات غذائية على أوكرانيين قرب العاصمة كييف
عربي ودولي
الاتحاد الأوروبي يقدم مساعدة مالية كبيرة إلى أوكرانيا
اليوم 17:49
مقتل 4 أشخاص بعد انقلاب قارب مهاجرين في القنال الإنجليزي
عربي ودولي
مقتل 4 أشخاص بعد انقلاب قارب مهاجرين في القنال الإنجليزي
اليوم 17:46
سوق دبي المالي
الاقتصادي
الأسهم الإماراتية تغلق خضراء بتداولات 1.7 مليار درهم
اليوم 17:44
الذهب يستقر بعد أن وصل إلى أعلى مستوى خلال 5 أشهر
الاقتصادي
استقرار أسعار الذهب وسط ترقب قرار الفائدة الأميركية
اليوم 17:42
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©