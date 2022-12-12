الإمارات.. وجهة السينما العالمية

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

بفضل ما تتمتع به دولة الإمارات من بنية تحتية متطوِّرة ووجهات طبيعية خلابة وتضاريس متنوِّعة وأماكن سياحية وكثبان رملية ساحرة، تحولت إلى وجهة مفضلة لتصوير الأفلام الهوليوودية والبوليوودية، وقِبلة للسينما العالمية.

عملت الإمارات خلال السنوات الماضية من خلال الجهات المتخصصة في صناعة المحتوى، على توفير بيئة جاذبة لصناعة الأفلام ضمن استراتيجية خاصة بالصناعات الثقافية والإبداعية، وتمكنت بفضل هذه الجهود من جذب عدد من مشاريع إنتاج الأفلام العالمية، واتجه نخبة من أشهر منتجي ومخرجي وممثلي هوليوود وبوليوود، إلى الإمارات لتصوير أفلامهم في مواقعها المختلفة، بفضل ما توفره من مواقع تصوير متطورة واستديوهات مجهزة بأحدث التقنيات وخدمات احترافية وتسهيلات تصويرية مقدمة من «twofour54»، و«إيمج نيشن أبوظبي» و«لجنة أبوظبي للأفلام» و«لجنة دبي للإنتاج السينمائي والتلفزيوني».

سينما هوليوود

ومن أبرز الأفلام الهوليوودية التي صُورت في الإمارات وحصدت نجاحاً وانتشاراً كبيرين، «مهمة مستحيلة» (mission impossible)، بطولة توم كروز، حيث صور الجزء السادس من السلسلة عام 2018 في أبوظبي، بينما صور بعض مشاهد الجزء الرابع عام 2011 في برج خليفة بدبي، و«السرعة والغضب7» (7 fast and furious)، بطولة فين ديزل، و«حرب النجوم» (Star Wars: The Force Awakens)، بطولة هاريسون فورد، و«آلة الحرب» (War Machine)، بطولة براد بيت، و«فانجارد» (vanguard) من بطولة جاكي شان، و«تحت الأرض 6» (Underground6) بطولة رايان رينولدز، و(Dune) عام 2021، إخراج دينيس فيلنوف، وبطولة تيموثي شالامي وريبيكا فيرغسون، و(The Misfits 2021)، إخراج ريني هارلين وبطولة بيرس بروسنان.

سينما بوليوود

حرص صناع الأفلام البوليوودية على تصوير أغلب أفلامهم في الإمارات، ومنهم شاروخان الذي صور فيلميه «هابي نيو يير»، و«زيرو» في دبي، فيما صور أبطال فيلم «ساهو» للنجم برابهاس عام 2019 في جزيرة ياس والسعديات أبوظبي، بينما صور سلمان خان عدداً من أفلامه الشهيرة في أبوظبي، منها: «سباق 3»، و«بهارات» و«تايجر زيندا هاي»، إضافة إلى «بانغ بانغ» للنجم هريثيك روشان، إلى جانب فيلم «ديشوم» (dishoom) بطولة فارون داوان وجون أبراهام، الذي تم تصويره في جزيرة ياس وأبرز أماكنها الترفيهية مثل «فيراري وورد» و«ياس ووتر وورلد».

مركز رائد للفن السابع

اتخذ صناع السينما العالميون من معالم سياحية شهيرة مواقع مهمة لتصوير أفلامهم، ما جعل الإمارات تؤكد مكانتها كمركز رائد في صناعة السينما، منها: قصر الإمارات، برج خليفة، أبراج الاتحاد، متحف اللوفر، جزيرتا ياس والسعديات، مركز أبوظبي الوطني للمعارض، حلبة ياس، استاد مدينة زايد الرياضية، وفيراري وورد وياس ووتر وورلد.