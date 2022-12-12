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«الظفرة للإعلام» تطلق «سفن اي نيوز»

خلال إطلاق موقع «سفن اي نيوز» (وام)
13 ديسمبر 2022 00:24

دبي (وام)

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أطلقت مجموعة الظفرة للإعلام موقعها الجديد الذي يحمل اسم «سفن اي نيوز» تحت شعار «الحقيقة وما وراءها». قالت آمنة الظاهري المدير العام لمجموعة الظفرة للإعلام، إن قيادة دولة الإمارات أولت الإعلام ووسائله كل رعاية واهتمام، ووضعت أطراً صحيحة للإعلام الوطني، وهيأت كل الظروف لبيئة إعلامية شفافة ونزيهة، مما أدى إلى وجود وسائل إعلام محلية وطنية وعربية متميزة على أرض الإمارات، التي أصبحت نموذجاً للحرية الإعلامية المسؤولة.
وأضافت الظاهري، في كلمتها خلال الإطلاق، أن مجموعة الظفرة الإعلامية تمكنت من مواكبة التطورات، لكنها أبقتْ ورسّخت وعززت الموروثَ الشعبي والعادات والتقاليد والقيم الأخلاقية الموجودة أصلاً لدى شعب ومجتمع الإمارات، مما جعلها تحظى بمكانة شعبية لدى جمهورها الإماراتي والخليجي والعربي. وأشارت الظاهري، قائلة «يأتي دور «سفن إي نيوز»، في تقديم منصة إعلامية وإخبارية حيادية التوجه، موضوعية الطرح، متنوعة المحتوى، لتكون حلقة وصل بين العالمين العربي والغربي.
بدوره، قال عمر طهبوب رئيس تحرير موقع «سفن اي نيوز»: لقد راعينا في الموقع عناصر الجذب من ألوان وتصاميم، كما حرصنا على التنوع في محتوى ما ينشره الموقع من أخبار السياسة والاقتصاد والرياضة، بالإضافة إلى مقالات الرأي لأبرز الكتاب من الوطن العربي والعالم، مع تقديم الخدمات الصوتية المسموعة «البودكاست» الذي يتناول العديد من القضايا والقصص المعاصرة.
فيما قال محمد جلال الريسي، مدير عام وكالة أنباء الإمارات (وام)، إن موقع «سفن اي نيوز» يشكل إضافة نوعية إلى الإعلام الوطني في دولة الإمارات، لتقديم محتوى إخباري إيجابي ومساعدتها على الانتشار والتوسع.
وأشاد الريسي بالرؤية الفنية والمحتوى الذي يقدمه «سفن اي نيوز»، خاصة فيما يتناوله من أخبار محلية متعلقة بالإمارات أو تغطياته للأخبار العالمية والإقليمية.

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