«منطقة المطاعم» بـ«مهرجان أم الإمارات».. شغف التذوق

لكبيرة التونسي (أبوظبي)

وسط أجواء استثنائية تتواصل فعاليات «مهرجان أم الإمارات» الأكثر استقطاباً للزوار، بزخم كبير من الأنشطة الترفيهية والتعليمية التي تمنح بأريحية الجمهور فرصة التمتع بأشهى الأطباق المحلية والعالمية بـ«منطقة المطاعم»، حيث يتم تقديم أجمل محتوى ضمن بيئة جاذبة وتنافسية في ظل مشاركات عالمية، مما أسهم في جذب الشباب من مختلف أنحاء العالم للتعريف بعاداتهم وتقاليدهم في وطن التسامح وقبول الآخر.

أصبح «مهرجان أم الإمارات» الفعالية الترفيهية الأبرز على كورنيش أبوظبي، ليقدم للزوار باقةً من التجارب العائلية المليئة بالمرح والتسلية، عبر برنامج حافل بتجارب الطهي والتسوق والعروض الترفيهية والحفلات الموسيقية، ليشكل نقطة جذب لمختلف المشاركين العالميين، الذين يجدون في أرجائه أسمى معاني الحفاوة والترحيب والضيافة.

بيتزا إيطالية

عبدالله وأحمد وعمار ومصطفى شباب إماراتيون يقفون بحماس خلف مشروعهم الواعد، يعملون بجد ونشاط ضمن منطقة المطاعم في المهرجان، يتقاسمون العمل ويستقبلون الجمهور بابتسامة وحب، وفي المكان تمتزج رائحة الخبز بالحطب، التي تعكس مدى شغفهم وحبهم لما يقومون به، وما يقدمونه في مهرجان عالمي يحتوي على مجموعة من أرقى المطاعم المحلية والعالمية.

قال عمار رائد، مهندس طاقة متجددة وموظف حكومي، إن أصحاب هذه الفكرة هم مجموعة من الشباب الإماراتيين جمعتهم صداقة قديمة وأهداف مشتركة، حيث فكروا في المشاركة في المهرجان بمطعم صغير خاص بالبيتزا الإيطالية التي يتم طهيها على الحطب بحب وشغف، ورغم حداثة تجربتهم حصلوا على الدعم الكبير وجذبوا الزوار. عبد الله الخمبشي وأحمد رائد ومصطفى الهاشمي، الذين خاضوا الكثير من التجارب التجارية، وبعد عدة دراسات أسسوا مشروعاً للبيتزا الإيطالية المخبوزة على الحطب، بمكونات يتم جلبها من إيطاليا من دقيق وأجبان وصلصة طماطم، وصنعها بنفس الطريقة القديمة والشهيرة في نابولي الإيطالية.

فرصة كبيرة

مع مرور الوقت، أصبح هؤلاء الشباب يتوفرون على أكثر من محل بيتزا في مختلف أنحاء الإمارات، وأشادوا بمشاركتهم في «مهرجان أم الامارات»، خاصة في ظل حُسن التنظيم والمحتوى والأفكار والتسهيلات والتصميم، وهذا يمثل فرصة كبيرة لهم للانتشار والتوسع، لا سيما أن المهرجان يستقبل يومياً آلاف الزوار من مختلف الجنسيات، وأشاروا إلى أن فكرة مشروع البيتزا الإيطالية على الحطب، سبقتها تجارب أخرى زودتهم بخبرات كبيرة في التعامل والتواصل مع الناس، ومكنتهم من إدارة مشاريعهم بحنكة، لافتين إلى أن مشروع البيتزا جعلهم يبحثون دائماً عن أجود العناصر وجلبها من بلدها الأصلي إيطاليا ليحظى الزوار بأفضل تجربة طعام، مؤكدين أن المشاركة ضمن بيئة تضم عدة علامات شهيرة من المطاعم يرفع التنافسية لديهم ويزيدهم قدرة على العطاء والتجويد، مما يكسبهم خبرة كبيرة في التعامل مع جمهور عريض من مختلف الجنسيات.

«كنافة بيكري»

وضمن التجارب المميزة التي تبث الفرح والسرور في جنبات المهرجان، مشاركة «الخبازون» أصحاب علامة «كنافة بيكري»، الذين جاؤوا من أستراليا للمشاركة في المهرجان، وتعود جذور هؤلاء الإخوة، الذين استلهموا فكرة مشروعهم من وصفة والدتهم «نبيلة»، إلى القدس، وهم يعرضون الحلوى اللذيذة في أول مشاركة رسمية لهم في الإمارات ضمن المهرجان، وسط أجواء مبهجة.

وقال أمير العيسا، مهندس معماري، إنه وإخوته جاؤوا من أسراليا، لتعريف الزوار من مختلف أنحاء العالم بحسن الضيافة وكرم وحفاوة الإنسان العربي، وأبدى إعجابه بتنظيم المهرجان وبالأجواء الجميلة التي تشجع على توافذ وتفاعل الزوار، موضحاً أن قصة تقديم حلوى الكنافة، تعود لسنوات قديمة حين كان يعمل إلى جانب والدته وأخوته في المطاعم بأستراليا، مما جعلهم يفكرون في تأسيس مشروع متخصص في حلوى الكنافة فقط، ونظراً للإقبال الكبير على ما تقدمه «عائلة نبيلة»، أوضح أمير «مشاركتنا في المهرجان ليست من أجل بيع الكنافة، نحن ننثر الحب والفرح ونتقاسم مع الناس البهجة، تعرفنا على جميع الجنسيات، نغني من قلبنا ونشعر بسعادة كبيرة عندما يشاركنا الجمهور ويتفاعل معنا بالغناء على أنغام فرقة موسيقية يشارك فيها شباب من فلسطين والأردن وسوريا ولبنان، لنرسم البهجة على وجوه الزوار».

«بستان التذوّق»

في مساحة مفتوحة يحظى زوار «مهرجان أم الإمارات» بتجربة تذوق مختلف للأطعمة المحلية والعالمية ضمن «بستان التذوق»، الذي يضم قائمة منتقاة من المأكولات والمشروبات من الإمارات والعالم، وتستقبل هذه المساحة الإبداعية عشاق الطعام للاستمتاع بجولة بين هذه المطاعم لتذوق المأكولات الشهية التي يقدمها كل ركن، أما مطعم «باتي آند بان» الشهير القادم من المملكة المتحدة فقد احتفل مع الجمهور، مقدماً مجموعة من أشهى أصناف «البرغر» عالية الجودة والمصنوعة من مكونات كلاسيكية وبسيطة وطازجة، إضافة إلى تذوق مجموعة من ألذّ وأشهى «الكاب كيك» من محل الكعك الشهير في المملكة المتحدة «بيجي بورشان»، حيث يحظى المقهى بلقب «أجمل مقهى في العالم» بإبداعاته الرائعة لحلوى الكيك التي يقدمها لأول مرة في المنطقة.