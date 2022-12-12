«ناشيونال جيوغرافيك العربية» تصدر عدداً خاصاً لشهر ديسمبر
«ناشيونال جيوغرافيك العربية» تصدر عدداً خاصاً لشهر ديسمبر
12 ديسمبر 2022 20:51
أصدرت مجلة "ناشيونال جيوغرافيك العربية" التابعة لأبوظبي للإعلام، شركة خدمات الإعلام العامة الرائدة في دولة الإمارات، عدداً خاصاً لشهر ديسمبر 2022، يتضمن مجموعة من الصور الأيقونية والمبهرة، والتي تروي بعدسة مصورين فوتوغرافيين جابوا العالم في عام 2022 قصصاً إبداعية ومواضيع إنسانية وقضايا بيئية، مُبوَّبة في أربعة أقسام هي: ثقافة؛ وحيش؛ علوم؛ بيئة. هذا فضلًا عن مجموعة منوّعة من الروائع الفوتوغرافية المُلتقَطة في منطقتنا العربية وبعدسات عربية.
وتَعرض صور المجلة ضمن قسم "ثقافــــــــــــة" إبداعات المصورين المتسلحين بشيّم التعاطف ومهارات الصمود، والذين يقهرون أشد الظروف المناخية ويتقاسمون العيش مع نماذج شتى من المجتمعات البشرية، للنفاد بعدساتهم إلى كُنه مكنوناتها الثقافية، ومآسيها السياسية، وذكرياتها التاريخية، وطموحاتها نحو مستقبل مفعم بالازدهار والتنمية.
فيما ترصد صورُ مملكة الحيوان، من خلال قسم "وحيش"، وداعة خراف البحر في فلوريدا، وتعقيد مجتمعات الضباع في كينيا، ومهارات الصيد لدى خفاش أريزونا؛ كما تُوثق لهشاشة فيَلة الغابون وعودة ببغاوات فنزويلا، حيث وقع المصورون أسرى لهوى الوحيش، فلم تعد الأدغال تخيفهم ولا الأهوال ترعبهم، في سبيل تبيان ما يجري في هذا العالم الساحر.
كما تعرض مجلة ناشيونال جيوغرافيك العربية في عددها الجديد صوراً مذهلةً تُلبس العالمَ المجردَ الخفي حُللًا مادية مرئية؛ ولقطات غير مسبوقة تحاول رفع اللبس عن نفائس الحضارة الفرعونية وعن السفن الغارقة في الغيابات البحرية؛ إذ تُجسّدُ صورُ قسم "علوم" وثائق بصرية تخلد أبهى الإنجازات العلمية.. حيث نبغَ مصورونَ في إيقاف عقارب الزمن لاقتناص لحظات فارقة من العبقرية البشرية.
واقتنصَت عدساتُ المصورين ضمن قسم "بيئة" مشاهد من عام 2022 تروي قصصاً من عالمنا الذي شهد تزايد الفيضانات الكارثية، وصحوة الثورات البركانية، وتآكل الأنهار الجليدية، وعودة الأرض إلى الشعوب الأصلية، ودور الغابات في شفاء الأسقام البشرية.
تجدر الإشارة إلى أن مجلة "ناشيونال جيوغرافيك العربية" هي مجلة معرفية شاملة، تصدر عن "أبوظبي للإعلام" بنسختها العربية منذ أكتوبر 2010 بالشراكة مع المجلة العالمية "ناشيونال جيوغرافيك" التي تأسست في عام 1888.