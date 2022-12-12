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4 نصائح غذائية ذهبية لفصل الشتاء

4 نصائح غذائية ذهبية لفصل الشتاء
12 ديسمبر 2022 11:33

بسبب تغير الطقس في فصل الشتاء، تظهر لدى الإنسان رغبة بتناول كمية أكبر من الأطعمة الثقيلة بغية إطالة أمد الشعور بالشبع.

وتشير الدكتورة يلينا سفيريدوفا، اختصاصية التغذية الروسية، إلى أن الجسم في موسم البرد يكون بحاجة إلى أنواع معينة من المواد الغذائية.

وتقدم الاختصاصية نصائح مهمة وهي:

الإكثار من شرب الماء..

معظم الناس في الخريف والشتاء، يقضون وقتا طويلا داخل الأماكن المغلقة مع وسائل التدفئة. لذلك يجب أن يعوض الإنسان النقص الحاصل في رطوبة الجسم، من أجل الأداء السليم وامتصاص العناصر المغذية".

 

 تناول الأسماك الدهنية مثل السلمون وغيرها..

 الأسماك الدهنية مصدر أساسي للحصول على أحماض أوميغا 3 الدهنية غير المشبعة، التي تعزز منظومة المناعة وجدران الأوعية الدموية وتقوي النسيج العظمي وتحمي الجهاز التنفسي من الالتهابات. وهذا أمر مهم خاصة في الشتاء. كما يمكن الحصول على أوميغا 3 من الجوز وبذور الكتان والفاصوليا والشيا.

 ضرورة تناول الخضروات والفواكه..

 الجزر والبطاطس والشوندر، تحتوي على نسبة عالية من فيتامين А وغنية بالكربوهيدرات. كما يجب تناول الفواكه وخاصة الحمضيات- البرتقال واليوسفي، الذي له تأثير إيجابي في حالة الجلد. والحمضيات غنية بالألياف والفلافونويد وفيتامنات A و C، التي تضمن سلامة الظهارة وتحافظ على صحة الجلد.

 تناول الحساء في الشتاء..

 يساعد على تدفئة الجسم بالإضافة إلى فائدته الغذائية لصحة الجسم، حيث بعد تناول الحساء يشعر الشخص بالشبع دون أي ثقل في المعدة ورغبة في النوم.

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المصدر: وكالات
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