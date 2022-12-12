الثلاثاء 13 ديسمبر 2022
أبوظبي الإمارات
دبي
°C
الشارقة
°C
العين
°C
عجمان
°C
رأس الخيمة
°C
الفجيرة
°C
ام القيوان
°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
بودكاست
المزيد
المبوب
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
برامج
تسجيل الدخول
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
تغطيات
زيارة رئيس الدولة إلى فرنسا
معرض أبوظبي الدولي للكتاب
محمد بن زايد رئيساً للدولة
خليفة بن زايد في ذمة الله
ذكرى توحيد القوات المسلحة الإماراتية
الأزمة الأوكرانية
مسبار الأمل
تغطية خاصة حول فيروس كورونا
فيديو
بودكاست
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكتير
برامج
عدد اليوم
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
برامج
أبرز الأخبار
أردوغان: سنقتلع شوكنا بأيدينا في شمال سوريا
وزير الإعلام اليمني لـ«الاتحاد»: جهود إماراتية لتخفيف وطأة الحصار «الحوثي» على تعز
العراق يعلن تسديد كامل تعويضات الكويت
الصومال.. «التغير المناخي» نقمة تصيب «الشباب»
قيس سعيّد: «النهضة» لا هدف لها سوى السلطة
نشاط دبلوماسي مكثف مع احتدام المعارك بشرق أوكرانيا
الجيش الجزائري يعلن القضاء على 15 إرهابياً منذ بداية العام
لبنان.. ضغوط دولية تؤخر عودة السوريين إلى بلادهم
«تريندز»: الانشقاقات والأزمات تضرب «الإخوان»
الإمارات: العدالة الدولية وسيادة القانون أساس التنمية المستدامة
اعتقال إرهابيين اثنين في تونس
معتقلون يعلنون الإضراب عن الطعام في سجون «الحوثي»
الحكومة الليبية تجدد دعمها مساعي عقد مؤتمر «برلين 3»
مصر تستضيف اجتماعاً دولياً حول مكافحة الفساد
الاتحاد الأوروبي يضيف ملياري يورو لتسليح أوكرانيا
عبدالله بن زايد: الإمارات تدعم رئاسة جمهورية الهند لمجموعة العشرين
الإشارة الأولى من «المستكشف راشد» غداً
«الجندي» تصدر ملحقاً خاصاً بعيد الاتحاد
مكتب شؤون أسر الشهداء يطلق «مخيم أبناء الفخر»
دبي تستضيف القمة العالمية الشرطية 2023 مارس المقبل
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا
قصر بكنجهام ينشر صورة بطاقة عيد الميلاد الأول لتشارلز ملكاً لبريطانيا
قصر بكنجهام ينشر صورة بطاقة عيد الميلاد الأول لتشارلز ملكاً لبريطانيا
12 ديسمبر 2022 09:45
نشر قصر بكنجهام البريطاني، الأحد، صورة بطاقة عيد الميلاد الأول لتشارلز ملكا لبريطانيا، وهي صورة تم التقاطها لتشارلز عندما كان وليا للعهد مع زوجته كاميلا في دورة ألعاب برايمار في اسكتلندا.
وتمثل دورة ألعاب برايمار احتفالا بالألعاب والرياضة والرقص الاسكتلندي التقليدي في قرية برايمار التي تبعد 60 ميلا غربي أبردين والتي تجاور مقر الملك الصيفي في بالمورال.
وتم التقاط هذه الصورة في الثالث من سبتمبر قبل وقت قصير من اعتلائه العرش.
وتوفيت الملكة إليزابيث، التي غابت عن الحدث لأول مرة خلال فترة حكمها التي استمرت 70 عاما هذا العام، بعد أقل من أسبوع.
أخبار ذات صلة
«الصحة العالمية» تحذر من انتشار «المكورات العقدية» بين الأطفال
الجنرال الأبيض يزور لندن
المصدر: وكالات
الملك تشارلز الثالث
بريطانيا
قصر باكنجهام
الأكثر قراءة
الإمارات
أبوظبي.. إعادة فتح سوق البازار - مصفح أمام الجمهور
12 ديسمبر 2022
ثقافة
د. عبدالله الغذامي يكتب: اللا معرفة حين تكون سلطةً
10 ديسمبر 2022
الإمارات
شرطة الفجيرة: ضبط الفتيات الثلاث بعد بلاغ تهجم كلب على أم وأطفالها
12 ديسمبر 2022
آخر الأخبار
الاقتصادي
الذهب يربح في التعاملات الفورية
اليوم 09:35
عربي ودولي
قتلى بينهم شرطيان في إطلاق النار بأستراليا
اليوم 08:27
عربي ودولي
فرنسا تحذر من "الطرود المفخخة"
اليوم 08:20
دنيا
مضادات حيوية طبيعية تفيدك في موسم البرد
اليوم 07:59
دنيا
تحذير.. القهوة قد تسبب لهؤلاء الأشخاص نوبة قلبية حادة
اليوم 07:39
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
اشترك
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©