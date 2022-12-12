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تويتر تعيد العلامة الزرقاء بسعر أعلى لمستخدمي "آيفون"

"تويتر" تعيد خدمة مهمة جداً للحسابات الشركات
12 ديسمبر 2022 08:30

سيعيد موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي ابتداء من اليوم الاثنين إطلاق خدمة الاشتراك، حيث سيعرض على المستخدمين خيار دفع 8 دولارات مقابل الحصول على شارة التوثيق الزرقاء.
 
وقالت صفحة تويتر الرسمية: "سنعيد إطلاق خدمة تويتر بلو، التي تتضمن اشتراكا شهريا على الموقع مقابل 8 دولارات، أو 11 دولاراً لأنظمة آي أو أس".

وأضاف: "تتيح الخدمة للمستخدمين الاستفادة من الميزات المخصصة للمشتركين وأبرزها علامة التوثيق الزرقاء".

وأشار المصدر إلى أن "العلامة الزرقاء" سيحصل عليها المستخدم عقب القيام بعملية تحقق. وفق موقع سكاي نيوز.

وسيتحول لون العلامة الزرقاء إلى الذهبي لحسابات الشركات، فيما سيكون رماديا لحسابات المؤسسات الرسمية والحكومية.

كما سيكون بإمكان المستخدمين المشتركين تصحيح تغريداتهم بعد نشرها، إضافة إلى تحميل مقاطع فيديو ذات جودة عالية.

وكان "تويتر" أطلق هذه الخدمة بعد أيام قليلة من استحواذ الملياردير الأميركي إيلون ماسك على موقع تويتر، لكنه قام بتعليقها على الفور، بعدما ظهرت عدة حسابات تدعي أنها تمثل شخصيات أو شركات معينة، وتحمل العلامة الزرقاء.

وكان ماسك وعد بإعادة خدمة "تويتر بلو" في نهاية نوفمبر المنصرم، وبعدها بأيام أعلن تأجيلها إلى "أجل غير مسمى".

  
 
  
 
  

 





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