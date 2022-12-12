نجمات عالميات يكشفن أسرار جمالهن

كم من النجمات العالميات صُدمت عندما علمت أعمارهن؟.. بفضل الإجراءات التجميلية فإن الكثير من الفنانات يبدون أصغر، بعشرات السنوات في بعض الأحيان، عن أعمارهن الحقيقية، إلا أن الأمر لا يقتصر على تلك الإجراءات المكلفة، إذ كشفت بعضهن عن "الأسرار" التي يتبعنها للحفاظ على مظهر شاب.
وفيما يلي 10 نصائح من كبار النجمات العالميات، للحفاظ على مظهر شاب وبشرة نضرة.
جنيفر لوبيز
جنيفر لوبيز (52 عاما) من أكثر الفنانات اللواتي يبدون أصغر من عمرهن الحقيقي بكثير. وعن هذا تقول إن أحد أهم الأسباب هو "الترطيب المستمر للبشرة". الترطيب هو المفتاح للحفاظ على بشرة ممتلئة، مما يقلل التجاعيد ويمنع تشكل الخطوط في المقام الأول. وبالرغم من ارتفاع أسعار كريمات الوجه، فإن لوبيز قالت إن "زيت الزيتون" هو ما يعطيها مفعولا سحريا، لذا فهي تواظب على استخدامه. زيت الزيتون غني بفيتامينات A وK وE وهو سر جمال تم استخدامه لآلاف السنين، حتى أن كليوباترا قيل إنها استخدمته لتعزيز مظهرها الأسطوري. نصيحة جنيفر أنيستون
جنيفر أنيستون محبوبة الجماهير، نجمة مسلسل "فريندز" (الأصدقاء)، جنيفر أنيستون، أكدت أن أحد أهم العوامل التي تمنحها مظهرا حيويا، هو شرب كميات كبيرة من الماء. الفنانة البالغة من العمر 53 عاما، قالت إنها تشرب ما يصل إلى لترين من الماء كل يوم. تستيقظ أنيستون في تمام الساعة 4:30 صباحا، وأول ما تفعله هو شرب كوب من الماء الساخن مع الليمون، ثم تستمر في تناول كميات كبيرة من الماء على مدار اليوم.
ناعومي كامبل عارضة الأزياء الأسطورية ناعومي كامبل، أكدت أن "غسل الوجه قبل النوم" أساسي للحفاظ على بشرة نضرة. وأكدت كامبل (51 عاما) أن عدم التخلص من الأوساخ "أمر فظيع للجلد"، معترفة أنها لم تكن تزيل المكياج في الكثير من الأحيان قبل الذهاب للنوم. عارضة الأزياء تنظف وجهها تماما قبل النوم، وتولي اهتماما إضافيا للمناطق الحساسة، مثل حول العينين والرقبة، ثم تنظف البشرة بمحلول "تونر"، وتضع طبقة سميكة من المرطب.
غوينيث بالترو تبدو الممثلة غوينيث بالترو، البالغة من العمر 49 عاما، أصغر بكثير من عمرها، لذا فإن نصائحها بشأن الحفاظ على الصحة دائما تعد محور اهتمام. بالترو أكدت أنه من الضروري الابتعاد عن التدخين، خاصة أن الأخيرة "معروفة بالتسبب في جفاف البشرة".
نيكول كيدمان الممثلة الأسترالية، نيكول كيدمان، تشتهر ببشرتها الجميلة، وأحد العوامل التي تساهم في توهج بشرتها هو تطبيقها الصارم لعامل الوقاية من الشمس. الممثلة البالغة من العمر 52 عاما، تشدد على أهمية حماية الوجه من الأشعة فوق البنفسجية، لدرجة أنها تضع كريما عالي الحماية SPF 100 كل 90 دقيقة.
هالي بيري تعتبر ممارسة الرياضة بانتظام أمرا ضروريا إذا كنت تريد أن تظل في أفضل حالاتك لأطول فترة ممكنة ، وهي مهمة بشكل خاص مع تقدمك في العمر، للحفاظ على صحة الجسم والعقل. الممثلة هالي بيري البالغة من العمر 55 عاما، جعلت ممارسة الرياضة بانتظام جزءا أساسيا من روتينها، وهي ملتزمة بها جدا. بيري تمضي على الأقل 30 دقيقة يوميا في ممارسة الرياضة. وفي الغالب تلتزم بتمارين الإحماء وتحمل الأوزان. نصيحة أليشا كيز
أليشا كيز المغنية الأميركية أليشا كيز أكدت على تأثير "الاكتئاب والراحة" بشكل كبير على البقاء شابا، إذ تظهر آثار التوتر أولا على وجوهنا وأجسادنا. كيز البالغة من العمر 41 عاما، تحرص على عدم وضع جدول مزدحم يسبب ضغطا نفسيا لها، مشددة على أهمية قضاء بعض الوقت في الاسترخاء. لتهيئة البيئة المناسبة للاسترخاء، قبل النوم، تضع المغنية أولا كريم ترطيب للجسم، وترتدي ملابسها الأكثر راحة، وتضيء الشموع والبخور. بعد ذلك، تقوم بتنظيف وجهها لإزالة جميع الشوائب، قبل تطبيق علاج يحتوي على الكبريت للتخلص من أي بثور، وتنتهي بشرب كوب من الشاي العشبي، ثم الاستلقاء على السرير وقراءة كتاب.
نعومي واتس أما نصيحة الجمال من نعومي واتس، فهي الحصول على قسط كاف من النوم، حتى يتمكن الجسم من "إصلاح نفسه"، مما ينعكس على صحة البشرة. واتس البالغة من العمر 53 عاما، تحاول دائما الحصول على 8 ساعات من النوم كل ليلة. وقالت إن قراءة كتاب يساعدها على الوصول إلى الحالة الذهنية الصحيحة للحصول على نوم مثالي ليلا، وأنها تلاحظ متى لم تحصل على ما يكفي من النوم، بسبب مظهر بشرتها في اليوم التالي.
أليشيا سيلفرستون أليشا سيلفرستون من أشد المعجبين بالنظام الغذائي الصحي النباتي، لدرجة أن نجمة فيلم "كلوليس" كتبت كتابا عن أهمية تناول نظام غذائي غني بالخضروات والحبوب الكاملة. الممثلة تتبع نظام أكل نباتي منذ التسعينيات، وأكدت أن تناول الطعام الصحي هو المفتاح لفقدان الوزن، ولتبدو أصغر سنا، وللشعور بالسعادة، حسب ما ذكر موقع "هيلث ناتشورال". نظامها الغذائي يتألف من عدم وجود أطعمة مغلفة، وحبوب كاملة، وفاصوليا، وخضروات. وعلى الرغم من أنك لست مضطرا لأن تصبح نباتيا مثلها، فإن تناول المزيد من الحبوب الكاملة والفواكه والخضروات يعد وسيلة رائعة لمحاربة الشيخوخة.
كريستي برينكلي عارضة الأزياء كريستي برينكلي، اعتبرت أن "التقشير" هو سر البشرة المتوهجة والناعمة. العارضة البالغة من العمر 68 عاما، تبدأ يومها بتقشير بشرتها، وهو روتين تتبعه على مدار الأربعين عاما الماضية. هي أيضا من أشد المعجبين بأقنعة الوجه المرطبة، إذ عندما يتم ترطيب البشرة بعد عملية تقشير، فإن ذلك يسمح لكريم الترطيب بالتغلغل بشكل أفضل في الوجه. السبب وراء ذلك هو أن التقشير يقوم بإزالة الخلايا الميتة التي تسد سطح الجلد، لتكشف عن خلايا جديدة تحتها.