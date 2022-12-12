الثلاثاء 13 ديسمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

احذر من هذا التطبيق.. يسرق بياناتك

احذر من هذا التطبيق.. يسرق بياناتك
12 ديسمبر 2022 07:26

أصدر الخبراء الأمنيون تحذيراً لمستخدمي «إنستجرام»، للاحتراس من تطبيقات Top Nine المستنسخة المشبوهة، والتي تجذب الملايين مع نهاية العام.

وتتيح هذه التطبيقات للأشخاص عبر موقع التواصل الاجتماعي، إنشاء مجموعة لأكثر صورهم شعبية من العام الماضي، وفقاً لروسيا اليوم. 

وهناك عدد من التطبيقات التي تسمح للمستخدمين بالقيام بميزات مماثلة، لكن التطبيق الرئيسي يسمى رسمياً Top Nine، وظهر في عام 2016.

وحذّر صنّاع الخدمة من وجود عدد من التطبيقات المزيفة التي يبدو بعضها «مماثلاً تماماً» للتطبيق الأصلي، مع امتلاك اسم مشابه جداً لخداع الضحايا.

والجزء الخطير هو أن هذه التطبيقات المستنسخة تطلب اسم المستخدم وكلمة مرور «إنستجرام» الخاصين بالمستخدم، على ما يبدو لإنشاء مجموعة من الصور التي حققت أكثر إعجاباً خلال العام، لكن هذا يؤدي في الواقع إلى اختراق حسابات أولئك الأشخاص.

أخبار ذات صلة
خبير يحذّر من بعض تطبيقات الهواتف الذكية
ميزات جديدة من جوجل لأجهزة أندرويد
المصدر: وكالات
سرقة البيانات
إنستجرام
الهواتف الذكية
آخر الأخبار
الذهب يربح في التعاملات الفورية
الاقتصادي
الذهب يربح في التعاملات الفورية
اليوم 09:35
عناصر من الشرطة بالقرب من مكان إطلاق النار في كوينزلاند
عربي ودولي
قتلى بينهم شرطيان في إطلاق النار بأستراليا
اليوم 08:27
فرنسا تحذر من "الطرود المفخخة"
عربي ودولي
فرنسا تحذر من "الطرود المفخخة"
اليوم 08:20
صورة تعبيرية
دنيا
مضادات حيوية طبيعية تفيدك في موسم البرد
اليوم 07:59
تحذير.. القهوة قد تسبب لهؤلاء الأشخاص نوبة قلبية حادة
دنيا
تحذير.. القهوة قد تسبب لهؤلاء الأشخاص نوبة قلبية حادة
اليوم 07:39
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©