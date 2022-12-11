مركبة «أوريون» الفضائية تعود إلى الأرض

حطت مركبة أوريون التابعة لوكالة الفضاء الأميركية (ناسا) الأحد في المحيط الهادئ في ختام مهمة أرتيميس 1 التي حلقت في محيط القمر بهدف الإعداد لعودة البشر إلى سطحه في السنوات المقبلة.

ودخلت المركبة غير المأهولة في هذه الرحلة التجريبية، الغلاف الجوي للأرض بسرعة 40 ألف كيلومتر في الساعة تقريباً، ومن ثم أبطأت نزولها الفائق السرعة هذا بفضل مجموعة من المظلات على ما أظهرت مشاهد بثتها وكالة ناسا مباشرة.

وستنتشل المركبة من مياه المحيط لوضعها على متن سفينة تابعة للبحرية الأميركية قبالة جزيرة غوادالوبي المكسيكية.

واجتازت المركبة الفضائية أكثر من 2.2 مليون كيلومتر في الفضاء منذ إقلاعها في 16نوفمبر ضمن رحلة أولى لصاروخ ناسا الجديد العملاق "اس ال اس".

وحلقت أوريون فوق القمر على بعد أقل من 130 كيلومتراً من سطحه، وابتعدت عن كوكب الأرض لأكثر من 430 ألف كيلومتر.

وينطوي نجاح هذه المهمة على أهمية كبيرة بالنسبة إلى "ناسا" التي استثمرت عشرات مليارات الدولارات في برنامج "أرتيميس" الأميركي للعودة إلى القمر الهادف إلى الاستعداد لرحلة مستقبلية نحو المريخ.

وحققت أول رحلة تجريبية لهذه المركبة الجديدة نجاحاً تاماً.

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المصدر: آ ف ب