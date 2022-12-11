أريام وأصيل تطربان جمهور «مهرجان أم الإمارات»

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

عاش جمهور «مهرجان أم الإمارات»، مساء أمس الأول، على كورنيش أبوظبي، ليلة استثنائية في حب الأغنيات الإماراتية والعراقية، والتي قدمتها أصوات نسائية متميزة، وهي أريام وأصيل هميم، في ثاني حفلات برنامج «ساحة العروض» ضمن المهرجان بدورته السادسة الذي تنظمه دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، ويجمع نخبة من نجوم الغناء في الوطن العربي، لتقديم تجربة فنية ترفيهية لزوار المهرجان الذي تقام فعالياته على كورنيش العاصمة ويستمر حتى 18 ديسمبر الجاري.

على المسرح الكبير الرئيسي الواقع في قلب فعاليات «مهرجان أم الإمارات» الترفيهي العائلي الأبرز في المنطقة، قدمت الفنانة أريام باقة من أروع أغنياتها التي واكبت مسيرتها الفنية الطويلة، مؤدية فقرة غنائية نالت صدى كبيراً، وتفاعل معها الحضور بشكل لافت، حيث غنت خلال الأمسية باقة من الأغاني الوطنية التراثية، من بينها «أرسم غرام، صوتك يكفيني بلاشوف، مرحبا بطارش، ياناس احبه، مكتمل كلك، خذوني معاكم، ظبياني»، كما أهدت أغنية للمغرب بعنوان «جنة جنة»، بمناسبة صعود المنتخب المغربي لكرة القدم، لنصف نهائي المونديال المقام في دولة قطر.

تجربة استثنائية

وأشادت أريام بـ«مهرجان أم الإمارات» الذي يعتبر من أبرز المهرجانات الترفيهية الفنية في المنطقة، والتي يجمع تحت مظلته العائلات والأطفال وكل الجنسيات من مختلف الفئات العمرية، ليعيشوا تجربة ترفيهية استثنائية، معربة عن سعادتها لملاقاة جمهورها في أبوظبي في هذا الحفل الفني المميز، في مهرجان كبير يحمل اسم «أم الإمارات»، سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، موجهة شكرها لدائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي على التنظيم العالي لهذا المهرجان المميز الذي يجمع الكبار والصغار لقضاء أوقات مميزة ومرحة.

حفاوة كبيرة

الفنانة أصيل هميم التي استقبلها الحضور بحفاوة كبيرة، اختتمت الحفل مؤدية باقة من أجمل أغنياتها الرومانسية التي نالت انتشاراً عربياً واسعاً، والتي تفاعل معها الحضور بترديد كلمات أغنياتها، ومنها: «حضرة الولهان» و«المفروض» و«أي أنت» و«بطلت أعاتبهم» و«شكد حلو» و«سر الحياة» و«يشبهك قلبي».

وأعربت أصيل عن فخرها بالمشاركة في حفلات «ساحة العروض» المميزة ضمن فعاليات «مهرجان أم الإمارات»، والتي تجمع على مسرحها نخبة من أبرز نجوم الغناء في الوطن العربي، وقالت إنها تشرفت بملاقاة جمهورها الحبيب في أبوظبي الذي استقبلها بحفاوة بالغة، موضحة أن هذه المشاركات الفنية، خصوصاً في مهرجانات كبيرة تهتم بالفنون والترفيه مثل هذا المهرجان، تضيف إلى رصيد الفنان نفسه، لاسيما أنه يشارك في رسم البهجة على وجوه الحضور، وقضاء أوقات لا تنسى ضمن أجواء الإمارات الشتوية الخلابة.