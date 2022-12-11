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ترافولتا غير نادم على «ساحة المعركة»

ترافولتا غير نادم على «ساحة المعركة»
12 ديسمبر 2022 01:26

القاهرة (الاتحاد)

رغم الفشل الهائل لفيلم «ساحة المعركة: الأرض»، إلا أن النجم الأميركي جون ترافولتا لا يشعر بأي ندم على مشاركته في الفيلم، الذي أخفق بشكل كبير في شباك التذاكر، وحقق إيرادات 30 مليون دولار من ميزانية 70 مليون دولار. وعند سؤال ترافولتا عما إذا كان يشعر بالندم على أداء هذا الفيلم أجاب بكل حزم: مستحيل، لماذا أندم عليه، إنه فيلم جيد وكانت لديّ القدرة على فعل ما أريد واخترت قصة اعتقدت أنها تستحق تحويلها إلى عمل فني، إنه فيلم جميل. وقد شارك ترافولتا، 68 عاماً، في العديد من الأعمال الناجحة التي صنعت اسمه مثل «غريس»، و«فيس أوف»، و«الخط الأحمر الرفيع»، وغيرها والتي حققت أعلى التقييمات ولاقت إعجاب الجمهور والنقاد.
وذكر موقع «The Things» الأميركي، المتخصص في أخبار المشاهير، أن الفيلم أنتج عام 2000، وتدور أحداثه في عام 3000 حيث لا توجد مدن ولا دول، والأرض قاحلة والبشر مهددون بالانقراض، حيث يستولي «شرير» على الموارد الطبيعية للعالم.

جون ترافولتا
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