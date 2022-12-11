5 مشكلات حياتية تحلها التكنولوجيا

ترجمة: عزة يوسف

يعمل رواد الأعمال والمبتكرون في صناعة التكنولوجيا لإيجاد حلول للأزمات الاجتماعية التي تواجه العالم في العصر الحالي، ونشر موقع «Extra Slice» الأميركي قائمة ببعض المشكلات التي يمكن للتكنولوجيا حلها في وقت قريب، ومنها:

توفير الغذاء

هناك ما يكفي من الطعام في الكوكب لإطعام جميع البشر، ومع ذلك وجدت الأبحاث أن ما يقرب من مليار شخص ينامون كل ليلة وهم جائعون، ولكن يمكن للتقدم في الهندسة الوراثية وأساليب زراعة المحاصيل أن تسهم في تحقيق تكلفة زهيدة وفعالة، ما يعني المزيد من مصادر الغذاء المتاحة للجميع وبأسعار معقولة.

علاج أفضل

مع تطور علم البيولوجيا، تتحسن العقاقير المبتكرة وطرق اكتشاف الأمراض وعلاجها، كما تتطور المعرفة بعلم الجينوم، ومع التقدم في تلك المجالات، يمكن للعلماء إيجاد علاجات للأمراض التي تدمر المجتمعات، مثل الإيبولا والملاريا في القريب العاجل.

ثورة صحية

يبحث العلماء باستمرار عن تقنيات جديدة لتحسين جودة الرعاية الصحية، فقد نشهد قريباً قفزات في طرق المراقبة الصحية المستمرة والكشف عن الأمراض المزمنة، بما يعني أننا نترقب ثورة صحية قريباً.

تعليم جيد

يعني إدخال التكنولوجيا إلى الفصل الدراسي، حصول الطلاب على بيئة تعليمية أكثر تخصيصاً، ومعدلات تخرج أعلى وتجربة تعليمية أفضل، ويمكن أن توفر التكنولوجيا للطلاب ذوي الاحتياجات فرصة لتلقي تعليم جيد، وهو أمر سيكون أكثر صعوبة دون التكنولوجيا المناسبة.

طاقة أرخص

تزدهر الطاقات المتجددة في العصر الحالي، إذ أصبحت الطاقة الشمسية أرخص مصدر في العالم، ومن المنطقي بالنسبة للدول النامية استخدام خيارات أرخص ومتجددة بدلاً من بناء بنى تحتية باهظة الثمن لدعم الوقود الأحفوري. والطاقات المتجددة أفضل للبيئة، مما يجعلها خياراً مثالياً كمصدر للطاقة في المستقبل.