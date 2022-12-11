إطلاق أول مركبة تجارية في العالم للهبوط على القمر

أطلقت شركة يابانية ناشئة مركبة فضاء إلى القمر اليوم الأحد، بعد تأجيل العملية، في خطوة هي الأولى للدولة ولشركة خاصة.
وأطلقت شركة آي سبيس المركبة هاكوتو-آر من كيب كنافيرال من دون وقوع مشاكل، بعد تأجيل الأمر مرتين بسبب عمليات تفتيش على الصاروخ فالكون 9 الذي تنتجه شركة سبيس إكس.
وصفق أكثر من مئة شخص مجتمعين في طوكيو لمتابعة الحدث، عندما أُطلق الصاروخ في السماء المظلمة.
وقالت يوريكو تاكيدا، وهي موظفة في شركة إلكترونيات تبلغ من العمر 28 عاماً: «أنا سعيدة جداً. بعد تكرار التأجيل، شيء جيد أن الإطلاق تم بشكل صحيح اليوم».
وتابعت: «لدي هذه الصورة عن العلم الأميركي من مهمة أبولو للهبوط على القمر، وفي حين أن هذا مجرد إطلاق، فحقيقة أن شركة خاصة تطلق مسباراً هناك تعد خطوة مهمة حقاً».
وتمكنت وكالات الفضاء الوطنية بالولايات المتحدة وروسيا والصين من الهبوط على سطح القمر خلال الخمسين عاماً الماضية، ولكن لم تفعل أي شركة ذلك.
وسيكون نجاح المهمة أيضاً علامة فارقة في التعاون الفضائي بين اليابان والولايات المتحدة، في وقت أصبحت فيه الصين تنافس بشكل متزايد في مجال الفضاء ولم يعد استخدام الصواريخ الروسية في إطلاق مركبات الفضاء متاحاً في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا. وكشف الملياردير يوساكو مايزاوا يوم الجمعة عن أفراد الطاقم الثمانية، ويأمل في القيام بالرحلة إلى القمر في أقرب وقت في العام المقبل.
ويشير اسم هاكوتو إلى الأرنب الأبيض الذي يعيش على القمر في التراث الشعبي الياباني.
والعام المقبل هو عام الأرنب في التقويم الآسيوي. ومن المتوقع أن تهبط المركبة، التي تم تجميعها في ألمانيا، على سطح القمر في أواخر أبريل.