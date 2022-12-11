الإثنين 12 ديسمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

ثوران بركان فويغو في جواتيمالا

ثوران بركان فويغو في جواتيمالا
11 ديسمبر 2022 15:15

بدأ بركان فويغو في جواتيمالا السبت مرحلة جديدة من الثوران مصحوبة بانفجارات وتدفق حمم بركانية وقذف رماد، على ما أعلنت السلطات التي لم تجر حتى الآن أي عملية إخلاء للمنطقة.
وقال معهد علم البراكين في بيان "يشهد بركان فويغو زيادة في نشاطه، ودخل في الدقائق القليلة الماضية مرحلة الثوران".
وأضاف المعهد أن ثوران البركان الذي يبلغ ارتفاعه 3763 متراً ويقع على بعد حوالي 35 كيلومتراً من العاصمة جواتيمالا "انفجارات منخفضة ومتوسطة وقوية متواصلة".

كما يتسبب في حدوث "نافورة متوهجة" من الحمم البركانية التي يزيد ارتفاعها عن 500 متر فوق فوهة البركان وعامود من الرماد يمتد لأكثر من كيلومتر من قمة البركان، بحسب المعهد.
حتى الآن، لم يتم الإبلاغ عن أي عملية إخلاء في المجتمعات الموجودة قرب البركان، وفقًا لمتحدث باسم التنسيق الوطني لمكافحة الكوارث الطبيعية، رودولفو غارسيا.
دمر ثوران عنيف في الثالث من يونيو 2018 منطقة سان ميغيل لوس لوتس وجزءاً من طريق في بلدة ألوتينانغو القريبة، مما أسفر عن مقتل 215 شخصاً.
كما ينشط بركانان آخران في جواتيمالا، سانتياغيتو (غرب) وباكايا، على بعد 20 كم جنوب العاصمة.

أخبار ذات صلة
بركان لاسكار في تشيلي يزيد من نشاطه
ثوران بركان «جاوا» الإندونيسية واليابان تحذر من «تسونامي»
المصدر: وكالات
بركان
جواتيمالا
آخر الأخبار
42 فائزاً في تحدي خورفكان الجبلي
الرياضي
42 فائزاً في تحدي خورفكان الجبلي
اليوم 18:01
الحبتور يتفوق على مهرة في كأس «تشرشل للبولو»
الرياضي
الحبتور يتفوق على مهرة في كأس «تشرشل للبولو»
اليوم 18:00
مشاركون في دورة سابقة من مهرجان الشارقة لريادة الأعمال
الاقتصادي
50 جلسة نقاشية خلال مهرجان الشارقة لريادة الأعمال
اليوم 17:46
مصرف الإمارات المركزي
الاقتصادي
59.5 مليار درهم زيادة في أصول القطاع المصرفي الإماراتي
اليوم 17:43
أرشيفية
عربي ودولي
قادة مجموعة السبع يعتزمون إجراء محادثات مع زيلينسكي
اليوم 17:38
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©